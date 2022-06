La brasserie Val-Dieu multiplie les contrats aux États-Unis

Le directeur commercial de la brasserie, Lionel Delbart, ne cache pas sa satisfaction: "Servir nos bières au BXL Cafe, à 100mètres de Times Square, c’est mythique!" Parmi ses futurs clients, la brasserie comptera également des chaînes de restaurants et de bars, des supermarchés, mais aussi des drink shops qui proposent une sélection plus pointue de vins et de bières.

"Une mission économique, ça se prépare, on n’est pas venus ici les mains dans les poches , explique Lionel Delbart. On sait que c’est un événement qui attire des gens.On a donc travaillé en amont pour être prêts."

Si ces collaborations se concrétisent, c’est aussi parce que l’entreprise a récemment investi dans de nouvelles infrastructures. "Nous avons construit une nouvelle brasserie à Val-Dieu, précisément pour augmenter nos capacités de production pour le marché belge et dans le but d’assurer une croissance forte à l’étranger."

Mais au fond, comment expliquer le succès de la bière belge outre-Atlantique? "Cela peut paraître un peu cliché, mais si nous sommes connus à travers le monde, c’est d’abord pour nos bières et nos chocolats."

Selon notre interlocuteur, l’authenticité, l’histoire que véhiculent ces produits est également un gage de réussite." Cela ne concerne pas uniquement la bière mais aujourd’hui, dans tout ce qu’on fait, dans tout ce qu’on mange, on veut de l’authenticité.Cette attente se retrouve aussi, logiquement, sur le marché de la bière.Et en ce qui nous concerne, nous avons une histoire qui parle aux Américains.Nous brassons nos bières d’abbaye dans un monastère qui a plus de 800ans.Ici aux États-Unis, aucun monument n’est aussi vieux évidemment! Cela explique donc, en partie, l’intérêt des consommateurs pour nos produits."

Jusqu’à 3000 hectolitres outre-Atlantique

Aujourd’hui, le marché américain représente 3,5% des ventes de l’entreprise. "Par contre, nous savons qu’il y a un potentiel.Si on travaille bien, on peut grimper jusqu’à 10%." L'idée n’est cependant pas de s’implanter partout aux États-Unis. "Nous voulons nous placer aux bons endroits, dans les bons bars, là où se trouvent les passionnés de bières."

S’il reste discret sur les montants conclus lors de cette mission, Lionel Delbart estime cependant qu’il s’agit de "bons contrats". Mais ce n’est pas une fin en soi: " Il nous reste encore pas mal de travail pour atteindre nos objectifs…", reconnaît-il.

L’an dernier, la brasserie produisait 22500hectolitres de son précieux breuvage, pour 30000 hectolitres attendus cette année. "Nous avons une croissance forte et soutenue.Je pense qu’aux États-Unis, nous devrions pouvoir atteindre les 3000 hectolitres.C’est l’objectif."

Également présente en France, aux Pays-Bas ou encore en Italie, la brasserie se voit bien percer dans d’autres régions du monde, parfois plus étonnantes. "Nous nous intéressons en effet à la Corée du Sud qui est un pays qui importe beaucoup de bières belges et dans lequel nous ne sommes pas encore installés.Si on démarre là-bas, le potentiel est bien entendu très important!"