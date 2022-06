Finances des Communes wallonnes: l’impossible «panier» du bourgmestre

Selon les estimations de Belfius, qui vient de boucler son étude annuelle sur les finances locales, l’impact sera de 195 millions pour les Communes wallonnes (et de 90 millions pour les 19 Communes bruxelloises).

Il y a panier et panier

On repart d’un modèle ultra-connu: le fameux panier de la ménagère. Belfius fait l’exercice avec les dépenses communales.

Dans le "panier" du bourgmestre, ce qui pèse le plus lourd, ce sont les diverses charges salariales, pensions et cotisations (35%des dépenses, qui vont devoir intégrer plusieurs indexations), les dotations au CPAS (10%), à la zone de police (10%), à la zone de secours (4%), les bâtiments (10%), les voiries (7,5%), les charges liées aux emprunts (3%), l’éclairage public (1%), les différents postes énergie (mazout, électricité, gaz, véhicules, soit plus de 4% au total), etc.

L’impact de l’inflation est de plus de 20% par rapport à 2017

Confronté aux différents indices de prix, et singulièrement celui de l’énergie (surtout le gaz), Belfius observe que des deux paniers, celui du ménage et celui du bourgmestre, c’est ce dernier qui va ressentir le plus vivement l’explosion de l’inflation en 2022: l’impact est de plus de 20% par rapport à 2017, quand le panier standard accuse une hausse de 13,5% dans le même laps de temps.

Ce qui signifie, indique Belfius, que les collèges vont devoir combler ce "gap" lié à l’inflation et aux prix de l’énergie lors des modifications budgétaires.

La liste des surcoûts

Les différents surcoûts sont estimés dans l’étude: +85millions pour les charges de personnel (soit +9,2%, pour un poste qui représente 42% des dépenses communales en Wallonie), +65 millions pour les charges de fonctionnement, dont les bâtiments, la voirie et les véhicules particulièrement impactés par le prix de l’énergie (soit +10,4% si la hausse des prix de l’énergie est de 50%) et +75 millions pour les dépenses de transfert (CPAS, zones de police, etc.). Et on n’oublie pas la charge de la dette qui, en croissance elle aussi, va noircir un peu plus le tableau.

Les Communes affrontent des dépenses non prévuesqui tournent autour de 230 millions€, comme l’indique Arnaud Dessoy, spécialiste des finances publiques chez Belfius.

Pire que le Covid

L’inflation aura bien sûr un effet positif sur les recettes communales (dont l’IPP et le précompte), mais pas avant 2023 et surtout 2024.Le Fonds des Communes sera lui aussi indexé, à partir de l’année prochaine. Mais en général, les collèges disposent de peu de marges de manœuvre.

Par contre, le Plan Oxygène libère 190 millions d’aides régionales wallonnes, " surtout pour les grandes villes .Et cette aide est déjà intégrée dans les budgets initiaux ", note Arnaud Dessoy.

L’effet est deux fois supérieur à celui de la crise sanitaire

Au final, l’impact "inflation/énergie" sur le solde ordinaire des Communes wallonnes est estimé à 195 millions. " L’effet est deux fois supérieur à celui de la crise sanitaire ", résume l’expert. Un chiffre à tempérer pour l’exercice global: on peut aller chercher des réserves d’exercices antérieurs, pour établir un boni de 95millions.

Investir quand même

Par contre, la dynamique des investissements se poursuit.Même si les Communes ne sont plus les premiers investisseurs publics, comme le rappelait l’Union des Villes et Communes de Wallonie lors de son assemblée générale de mercredi, les investissements des pouvoirs locaux ont progressé de 60%depuis 2019. " Mais on sait qu’il va falloir revoir les projets à la baisse ", prévoit Belfius.Il y a la fragilisation des finances, les coûts des matériaux dans le secteur de la construction, le manque de bras aussi, la remonté des taux d’intérêt… Par contre, " les investissements sont intéressants ": on construit et on rénove dans l’optique de réduire la facture énergétique. Les Communes s’engagent aussi dans la transition énergétique et climatique. Sur le long terme, ce sera une force.