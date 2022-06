Parfois repris sur les antennes, ils sont conçus avant tout pour l’écoute à la carte.

"Le podcast est vraiment au cœur de notre stratégie éditoriale. On a commencé il y a une ou deux saisons et désormais on est dans un renforcement très significatif de l’offre audio de séries. L’idée est d’utiliser le prétexte de l’été pour faire découvrir toute la richesse de l’offre" , expliquait la responsable du portefeuille Affinitaires (La Première, Musiq3, Classic 21 et La Trois), Lætitia Huberti avant de présenter les pas moins de dix-sept propositions disponibles sur Auvio et présentées sur les ondes de la RTBF cet été.

Au programme, beaucoup de musique avec des séries sur les Stones, Arno (lire ci-dessous), Elvis, David Bowie, Michel Berger ou encore Il était une voix, où Christophe Grandjean parlera avec des artistes renommés de leur rapport à leur voix. On découvrira aussi une déclinaison podcast de #Investigation, le magazine télé de Justine Katz.

Reines de l’été

Il n’y a pas qu’en musique contemporaine que les récits de vie tirent leur épingle du jeu. Axelle Thiry proposera une rencontre avec la pianiste Misia Sert . "Il y a très peu de gens qui la connaissent, mais c’était vraiment l’égérie du Tout-Paris, de la Belle Époque jusqu’aux années folles." À ses côtés, ce sont tous les plus grands noms de l’époque qui vont apparaître au fil des épisodes: Diaghilev, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Chanel, Mallarmé, Ravel, Verlaine, Picasso, etc.

Star des réécoutes, Jean-Louis Lahaye reviendra pour sa part avec un projet autour de l’Égypte ancienne, Sous le sable des pyramides : "Comme c’est assez complexe, on a décidé de romancer un petit peu tout ça en présentant par exemple l’histoire d’Akhenaton au travers de son médecin en chef , explique-t-il. On s’est dit qu’on devait aussi resituer les choses de manière assez précises et à la fin de chaque podcast, il y aura l’interview d’une égyptologue." L’Égypte sera aussi à l’honneur chez nos voisins puisque parmi l’offre podcast d’été Radio France, Philippe Collin décortiquera la vie de la plus célèbre des reines antiques dans Cléopâtre, le génie politique (à partir du 3 juillet).

Du côté de RTL

RTL Podcasts présentera trois créations. L’avocate en droit des affaires Laurine Georgis, qui officie au sein du groupe, abordera avec des invités des questions comme le consentement et la propriété intellectuelle dans Dr Law (dès le 15 juin). Il sera question de développement personnel dans L’Ennéagramme de Justin Douillez et Cécile Lefèvre et Lionel Solheid ira quant à lui à la rencontre d’anciennes gloires de la pédale dans Le vélo by Léo (lire aussi ci-dessous).