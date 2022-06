A la télé ce vendredi soir: Romy et Alain, les amants terribles

Pour son 17efilm, le réalisateur belge Olivier Monssens a décidé de parler de ce couple éminemment glamour du cinéma français.

Au départ, pour coller au thème qui enflammera tout l’été sur Arte: la passion. Et puis la RTBF est devenue coproductrice. "J’aime raconter des facettes méconnues de choses connues, assure le réalisateur. Leur histoire dans les grandes lignes est connue.Mais ce que qui m’intriguait, c’est comment un homme comme Alain Delon qui est d’une beauté exceptionnelle, qu’on aurait plutôt imaginé avec Bardot, à l’époque, avec sa réputation de mauvais garçon a choisi Romy. Elle l’Allemande qui est devenue l’archétype de la femme fatale française… Ce que je voulais, c’est comprendre l’alchimie de ce couple, leurs fêlures amoureuses."

Glamour toujours

L’idée est de raconter au plus près cette histoire d’amour et d’amitié, avec des archives et des témoignages de ceux qui les ont connus directement et de leurs biographes. Pour aborder aussi toutes les autres histoires d’amour qui ont traversé leurs vies.

On s’est demandé si aujourd’hui, il existait encore des couples glamours comme celui-là. "Oui bien sûr, il y a en a encore certainement. Mais les réseaux sociaux ont désacralisé tout ça je pense.Ca intéresse toujours les gens puisque ces stars ont des millions d’abonnés, mais il n’y a plus la même cristallisation autour d’un couple comme Romy et Alain ont pu le faire." Et qui reste toujours mythique 40 ans après la disparition de Romy Schneider.

