Prière d’enquêter, suite et pas fin

Proposé un an plus tôt sur La Une, il réunissait, le temps d’une quête pour un meurtre sordide survenu dans un monastère, une flic complètement athée (Elli, jouée par la brut de décoffrage Sabrina Ouazani) et un un jeune moine s’apprêtant à prononcer ses vœux (Clément, campé par Matthieu Spinozi). D’abord méfiants, comme il se doit, les deux compères allaient finalement parvenir à s’apprivoiser, et à mieux appréhender leurs univers respectifs: lui le monde extérieur, elle les secrets de la vie monacale et de ses codes si particuliers.

Le succès allait conduire le service public à rapidement commander une suite, transformant le téléfilm initial en mini-série dont les deux nouveaux épisodes seront diffusés ce soir et jeudi prochain (et dont deux autres seront tournés cet été), et à nouveau en primeur, sur la RTBF. On y retrouve, bien entendu, le binôme Elli-Clément. Avec, forcément, quelques aménagements: gagné par cette première expérience, le moinillon est fraîchement diplômé en psychocriminologie, cependant qu’Elli continue à diriger, vaille que vaille, la drôle de famille qu’elle forme avec ses sœurs, dont elle est l’aînée.

Première victime, ce soir, donc, avec Nathalie Josserand, une professeure de 45ans retrouvée morte dans un amphithéâtre. Et comme on a retrouvé l’arme du crime chez David Crosnier, jeune maître de conférences avec qui elle entretenait par ailleurs une relation, les soupçons se portent logiquement sur le jeune homme. Ceux d’Elli, du moins, puisque Clément se concentre, lui, sur le président de l’Université…

Alors que l’épisode de jeudi prochain nous emmènera sur les chemins de Compostelle, on retrouve ici tous les ingrédients qui faisaient le charme des deux premiers volets du programme, l’effet de surprise et… le huis clos en moins, tant l’Abbaye Sainte-Marie de Valmagne, où avait été tourné le tout premier épisode, imposait une solennité désormais absente.

