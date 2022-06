Le Verviétois Maxime Quoilin réalise les clips et les shows des plus grandes stars

Ses projets, assez incroyables, sont le fruit d’un travail acharné.Clips, vidéos, mise en scène: Maxime ne s’arrête littéralement jamais et fourmille d’idées. "L’un des derniers shows de Kanye West se déroulait dans un stade de 80000 personnes à Los Angeles.On a loué toutes les “smoke machines” de la ville! L’idée était de projeter des images sur de la fumée, et même, plus précisément, d’éclairer des surfaces de fumée avec de la vidéo." Le résultat est sombre, lunaire, presque hors du temps.

Un projet avec Beyoncé

Le parcours de Maxime commence pourtant très simplement.Après des études de graphisme à l’Inpres de Seraing, il décroche son premier job à l’âge de 23 ans. Mais le jeune homme a déjà d’autres envies." J’ai économisé pendant un an pour pouvoir me payer trois mois ici aux États-Unis." La réalisation d’une pub lui permet ensuite de poursuivre son séjour. "À ce moment-là, j’ai réussi à avoir un visa.J’ai commencé à faire des trucs assez “corporate” pour des boîtes, rien de très intéressant.Mais disons que j’ai pu comprendre le business ici."

Sur le côté, le Verviétois s’intéresse à la création artistique, notamment dans le milieu de la mode.Un petit coup de pouce lui ouvre la voie: "Une personne avec laquelle je bossais m’a amené sur un projet de Beyoncé." Une énorme collaboration, qui débouchera sur des rencontres déterminantes pour la suite de son parcours.

Fouler le red carpet

La trajectoire de Maxime est très hétéroclite et diversifiée.Aujourd’hui, c’est l’avant-première de son premier film documentaire, Game change game , au prestigieux festival de Tribeca à New York, qui l’occupe. Un projet différent de ses précédentes créations artistiques: "Au départ,la NBA (National Basketball Association) et la NBPA (National Basketball Players Association) m’ont engagé pour faire un documentaire sur la saison, et on s’est rendu compte que les joueurs voulaient surtout parler des problèmes ici aux États-Unis: le racisme,les violences policières, etc. Avec ce film,j’aborde donc des thématiques et des sujets assez profonds."

L’avant-première du film aura lieu la semaine prochaine. "Je vais devoir parler devant 600 personnes!" , redoute Maxime qui, malgré ses projets spectaculaires, est plutôt de nature introvertie. "J’ai eu le syndrome de l’imposteur pendant très longtemps.Aujourd’hui, je commence à me dire que je suis à ma place..."

Sa place, il l’aura incontestablement au festival de Tribeca d’ici quelques jours.Pour l’occasion, sa maman et sa sœur feront le déplacement depuis Verviers. Comme un clin d’œil à ses racines wallonnes, c’est naturellement au bras de sa maman qu’il foulera le tapis rouge.