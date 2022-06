Le travail de la police belge critiqué «pour déstabiliser l’enquête»

Au cours de ce réquisitoire, on a encore parlé de la police belge. Et il ne faut pas voir l’intervention de l’accusation comme un retour d’ascenseur au regard de l’enquête effectuée. Dans son réquisitoire, le parquet national antiterroriste a souligné la " qualité » des investigations menées par la SDAT (sous-direction antiterroriste, section de la police française) et la PJF (la police judiciaire fédérale belge). On l’a suffisamment écrit, les auditions des policiers belges avaient été critiquées par les différentes parties au procès. Ce mardi, l’avocat général, en remettant en selle la PJF, a surtout tenté de démontrer que l’accusation reposait sur une enquête de qualité. Et il était utile de la rappeler puisque les enquêteurs belges avaient été mis en difficultés sur une série de détails. Camille Hennetier a ainsi évoqué « une enquête minutieuse. » Et sur les failles belges: " Certains ont pu être frustrés des réponses et des non-réponses de certains. On a reproché à des enquêteurs d’être trop enfermés dans leur couloir de nage. On aurait voulu que chaque enquêteur qui dépose soit celui qui avait rédigé le PV. On a adressé beaucoup de critiques au travail de la PJF. La qualité de leur travail a systématiquement remis en question dans le but de déstabiliser l’enquête. "