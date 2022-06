La Cour constitutionnelle a rejeté, ce jeudi, la demande de suspension de la loi du 14 août 2021.

2 La BCE planifie sa première hausse des taux depuis plus de 10 ans

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de stopper ses mesures de soutien monétaire en mettant fin à des années de rachats d’actifs et annoncé qu’elle relèvera en juillet ses taux directeurs pour lutter contre l’inflation, une première depuis plus de dix ans.

3 Une adolescente tuée près d’une école, son petit ami en garde à vue

Une adolescente âgée de 13 ans a été retrouvée morte poignardée ce jeudi matin à Clessé, commune viticole située à une quinzaine de kilomètres de Mâcon. Le cadavre gisait derrière l’école du village.

4 Durbuy parmi les premières villes wallonnes connectées à la 5G de Proximus

Proximus et La Petite Merveille, l’entreprise du milliardaire Marc Coucke active à Durbuy, entendent renforcer dans les mois et années à venir la connectivité de la "plus petite ville du monde".

5 Karel Geraerts nommé entraîneur de l’Union Saint-Gilloise

Karel Geraerts, 40 ans, était arrivé à l’Union en juillet 2019, en tant qu’adjoint de Thomas Christiansen, alors que le club de la Butte évoluait encore en D1B. L’ancien Diable Rouge était par la suite devenu le T2 de Felice Mazzu, qui a remplacé Christiansen sur le banc unioniste.

