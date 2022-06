On pointera aussi de nouvelles saisons pour Stoemp, pèkèt… et des rawettes!, avec comme invités BJ Scott, Les frères Taloche, Joachim Gérard, Dominique Monami, David Jeanmotte… (tous les vendredis soir, à 20h20); Sur les routes mythiques de France (mardis soirs, 22h05); Mon plus beau village, avec Joël le Scoriels, Adrien Devyver, Nathalie Guirma, Thierry Luthers, Gérald Watelet, David Jeanmotte et Livia Dushkoff (les samedis à 20h20); Un monde à part avec François Mazure qui nous emmènera en Pologne, au Bénin ou sur le plus gros navire de croisière du monde.

Du côté des films, La Une proposera des films inédits le lundi ( Adorables, Les blagues de Toto, L’Adieu à la nuit ) et la saga du Gendarme avec De Funès le samedi.

Rayon séries, les soirées des jeudis seront rythmés par les nouvelles saisons de Sous la sur face, Meurtres à Sandhamn et Good Doctor .