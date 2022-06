Jean-Luc Crucke: «Je dois aller au bout de ma logique»

Jean-Luc Crucke, voilà ce que vous nous disiez le 11janvier 2021.«Je quitte la politique. Et quand je prends une décision, je m’y tiens». Six mois après, vous avez changé d’avis.Juste parce que vous avez pris du recul et que vous avez lu des livres? Vraiment?

Il ne faut pas se leurrer. Quand j’ai démissionné, il y avait aussi une forme de dépit par rapport à la vie politique.Je trouvais injuste d’avoir été bombardé par une partie du groupe MR à propos du décret pour une fiscalité plus juste. Et puis, c’est vrai, j’ai enfin eu le temps de rencontrer plein de gens, de lire du début à la fin le rapport du GIEC…Tout le monde devrait le faire. Pour le climat, il est vraiment «moins 5». En même temps, qui suis-je pour jeter la pierre à qui que ce soit? Moi aussi j’ai participé à ce jeu. On ne se rend pas compte qu’on est à côté de la plaque.

Qui ça, «on»?Les hommes et les femmes politiques?

Oui, on se débat sur des choses qui n’ont pas de réelle valeur.On en oublie l’essentiel.Quand on est spectateur, on voit tout ça. Mais pour le climat, on doit pouvoir s’accorder au-delà des partis.

Mais vous restez néanmoins au MR. Dans la structure d’un parti.

Oui. Je me suis rendu compte que certains me voyaient comme un relais. Et du coté des citoyens, le fait de partir pour la Cour constitutionnelle s’apparentait à une fuite, à un abandon. Je dois donc aller au bout de ma logique.

Ce n’est pas qu’une question de budget. En réalité, c’est surtout une question de mentalité, d’état d’esprit. C’est ça que je veux expliquer

Si vous aviez gardé votre poste de ministre wallon du Budget, vous n’étiez pas mieux armé pour faire avancer les choses en termes de lutte contre le dérèglement climatique?

Je ne sais pas, puisque j’ai démissionné. Quand on est ministre, non seulement ça use le corps et l’esprit, mais en plus on est prisonnier de certaines réalités claniques. Et puis, ce n’est pas qu’une question de budget.Il en faudra beaucoup, bien sûr. Et l’actuel ministre (NDLR: Adrien Dolimont) fait très bien son travail.Mais le climat, ça va bien au-delà de la Wallonie, de la Belgique. En réalité, c’est surtout une question de mentalité, d’état d’esprit. C’est ça que je veux expliquer.

Mais ça n’impose pas de rester en politique, si?Pourquoi ne pas aller travailler avec des organisations qui luttent tous les jours pour le climat?

Parce que la démocratie, ça se passe au Parlement. C’est sur le terrain politique qu’il faut travailler, casser les codes. Pas «que» là, mais «aussi» là.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez attend que vous vous inscriviez dans une démarche de groupe. Vous allez rester dans le rang?

Je ne suis pas un enfant qu’il faut prendre par la main.Mais je fais partie des gens qui croient qu’on ne peut pas gaspiller son temps à torpiller un gouvernement, une Sophie Wilmès, un Alexander De Croo qui fait un sacré bon boulot. On doit les défendre, pas passer son temps à leur glisser des bananes sous les pieds.

Je n’ai rien à faire des histoires de personnes. C’est du temps perdu.

On ne peut pas s’empêcher de penser que c’est le portrait de votre président de parti que vous dressez en disant ça… Et que, en réalité, vous voulez laisser votre empreinte au MR. Et vous présenter comme un président possible, en 2023.

Je pense surtout qu’on peut faire… autrement. Mais je n’ai rien à faire des histoires de personnes. C’est du temps perdu. Il y a un président de parti, il a été légitimement élu. Je n’ai pas l’ambition de prendre la place d’un autre.Ni de créer un autre parti.Moi, je rêve de faire avancer les choses en termes de climat. Pour le social, l’économique et pour l’humain.

Vous siégez au Parlement wallon depuis votre démission en janvier. Ça va l’ambiance, dans le groupe MR?

Je n’ai pas eu le moindre problème. Maintenant que je ne pars plus à la Cour constitutionnelle, j’ai demandé à mon chef de groupe (NDLR: Jean-Paul Wahl) d’intégrer une commission: celle du climat et de l’énergie. Pas question que mes privilèges (NDLR: de ne pas faire partie d’une commission), qui m’étaient accordés puisque j’allais m’en aller, soient maintenus.

Mais on est d’accord: vos projets pour le climat, vous allez les mener en interne au MR et aussi hors cadre…

Oui. Le climat n’a pas de frontière. Il y a du travail à faire au sein de mon parti et ailleurs. Il faut élargir le cercle.

Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Mais je peux me tromper… Je sais que j’ai fait des erreurs

Vous voulez lancer précisément des cercles de réflexion, des “C.l.é.s.” (Cercles libéraux, économiques et sociaux). C’est nouveau, cette idée, ou c’est un recyclage?

Ça m’est venu il y a un mois, la nuit, dans un refuge de montagne. Le mot «clé» m’est apparu, au singulier. Avec l’idée du cercle. Mais un cercle avec une personne, ça n’a pas de sens. Je l’ai mis au pluriel et je me suis dit: on va voir si ça intéresse d’autres que moi.

Des cercles de débat?

Oui. Pas un groupe politique et pas seulement avec des hommes et des femmes politiques. Pas de dogme, des approches et des points de vue différents. C’est ça, la richesse.

Tout ça est clair, pour vous? Ou c’est encore un peu flou?

C’est très clair.Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Mais je peux me tromper… Je sais que j’ai fait des erreurs. Mais pour le climat, je veux aller le plus loin possible. Je suis un oiseau bizarre. à prendre comme il est. Mais certainement pas à mettre en cage.

Et votre projet de traverser l’Iran à pied, ça devient quoi?

J’ai pris mes renseignements.C’est fortement déconseillé en ce moment.Mais ce n’est pas pour ça que le rêve a disparu.