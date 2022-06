Belges et Congolais s’accordent pour ne pas (trop) parler du passé

Les deux dirigeants étaient sur la même longueur d’onde, Alexander de Croo estimant que les deux pays ne devaient "se perdre dans le passé" en vue de mieux construire ensemble leur future relation. Relancé à plusieurs reprises sur d’éventuelles excuses de la Belgique au Congo, le président Tshisekedi a finalement botté en touche: " C’est à la Belgique de savoir ce qu’elle peut faire par rapport à son passé […] nous voulons regarder l’avenir. "

Le message est clair. C’est le cœur de la communication du pouvoir congolais, à en croire les slogans qui ornent les pancartes à forte teneur électorale disposées le long des grands axes de la capitale. " Bâtissons l’avenir ", proclame ainsi cette affiche de Tshisekedi, non loin du palais de la Nation, l’iconique résidence présidentielle qui jouxte le fleuve Congo. La mission diplomatique belge ne pouvait que saisir cette opportunité de parler du futur, éventuellement pour éviter que les "blessures" du passé ne ressurgissent. " Histoire commune – regard vers l’avenir ", plaide une autre immense affiche qui annonce la visite royale, hissée sur la façade de l’esplanade du palais du peuple, là où le roi a tenu son discours.

Un Président en campagne

" Non au tribalisme. Pour un Congo unis (sic), fort et prospère ", dit cette autre affiche du président dans le centre de Kinshasa. Côté congolais, alors que des élections sont censées avoir lieu en 2023, on jurerait que Félix Tshisekedi est déjà en campagne. Et ce dernier sait que la venue du roi (avant celle du pape François dans un mois), est l’occasion rêvée de crédibiliser le Congo aux yeux des investisseurs, après lesquels le pays court désespérément.

" C’est une mission importante pour les attirer ", confirme dans le hall du Palais de la Nation ce conseiller diplomatique du Président, rejoint aussitôt par un autre conseiller, cette fois dans le domaine des hydrocarbures. Ce dernier fait état d’une vaste campagne d’appels d’offres pour l’exploitation des ressources pétro-gazières congolaises, mais déplore le manque de confiance actuel, y compris du point de vue sécuritaire. Justement, c’est aussi sur ce domaine sensible que Félix Tshisekedi attend de l’aide de la Belgique. " Nous attendons un accompagnement dans ce sens ", a-t-il expliqué en conférence de presse, ajoutant que l’ambition du pays était de " monter en puissance au niveau de nos forces de sécurité pour être suffisamment dissuasifs et assurer la défense de notre territoire ." " Comme l’Ukraine, la RDC a le droit d’exiger de vos voisins que votre territoire soit respecté ", l’a rejoint le Premier ministre belge Alexander de Croo, l’assurant du soutien (au moins diplomatique) de la Belgique sur cette question.