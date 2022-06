Un masque comme marque de bonne volonté

Le masque "fait l’objet d’un prêt de longue durée du Musée Royal de l’Afrique centrale à Tervuren au Musée National de Kinshasa" , poursuit le communiqué, marquant ainsi "le début symbolique d’un renforcement dans la collaboration scientifique et muséale entre la Belgique et la République démocratique du Congo". "Plus largement, ce retour s’inscrit dans le contexte du travail de mémoire et de réconciliation entamée en Belgique depuis plusieurs années qui s’est notamment matérialisé par la mise en place d’une commission parlementaire sur le passé colonial dont les travaux se poursuivent actuellement."