La fin des véhicules thermiques pour 2035 est votée par le parlement européen

En fin de journée, une majorité d’euro-députés (339 contre 249) a voté en faveur de la fin de la vente des véhicules neufs essence et diesel en 2035.

Au contraire de ce qui s’est passé en matinée concernant les quotas carbone (dont le texte a été reporté faute de majorité), la séance plénière a suivi l’accord qui avait été trouvé le 11 mai en commission de l’environnement.

Cette sortie des moteurs thermiques en 2035 ne sera que la fin d’un parcours de 13 années durant lesquelles les constructeurs automobiles devront déjà consentir de gros efforts de réduction d’émissions de CO2 par rapport à 2021. Ainsi, les émissions des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union européenne d’ici à 2030 devront être inférieures de 55% et les émissions des camionnettes neuves devront être inférieures de 50%. D’ici là, les constructeurs devront encore augmenter leurs efforts de réduction de CO2 dès 2025. Cette même année, le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions (ZLEV) devrait être supprimé. Ce mécanisme offre aux constructeurs qui n’atteignent pas leurs quotas de production de ZLEV de racheter des crédits auprès de constructeurs plus “verts” ou de payer des amendes. Le texte adopté ce mercredi constitue désormais le mandat de négociation du parlement européen avec les États membres.