Finances locales: le plaidoyer en cinq axes des Communes wallonnes

Un constat. Il fut un temps où les pouvoirs locaux amenaient 50% de la mise dans les investissements publics.En 10 ans, ils ont perdu 20%de leur force de frappe. " Ce n’est de bon augure ni pour les services et infrastructures publiques, ni pour les secteurs économiques concernés par les commandes publiques ", considère Maxime Daye.

Pour permettre aux Communes de tenir leur rôle, malgré les crises actuelles et surtout en perspective de celles à venir, l’UVCW fait un plaidoyer en 5 axes.

1.Que le fédéral assume

Si la Région wallonne s’est engagée à la neutralité budgétaire (toute décision wallonne qui restreindrait les rentrées financières des pouvoirs locaux doit être compensée), ce n’est pas le cas du fédéral. Maxime Daye évoque les "4P", pensions, pauvreté (RIS), police, pompiers, 4 dossiers que le fédéral impose aux pouvoirs locaux comme autant de transferts de charge non compensés. Pour qu’elle soit " enfin respectée, la neutralité budgétaire envers les pouvoirs locaux doit être inscrite dans la loi de réforme de l’État ", dit-il.

2. La ligne claire

" La crise du Covid et la catastrophe des inondations nous a confrontés à la difficulté d’avoir une “chaîne de commandement” claire ", rappelle Maxime Daye. Pour lui, les "missions en doublons " ne sont plus permises.La structure de l’État doit être revue pour viser l’efficacité et retrouver des moyens financiers " qui doivent être rendus aux pouvoirs locaux ".

3.Droit de tirage, oui, appels à projets, bof…

C’est une autre revendication qui fait son chemin: la simplification des procédures.Le Programme stratégique transversal livré par la Région est une bonne chose, admet-il.Mais la prévisibilité financière est la clé.On améliorerait le modèle avec une généralisation des mécanismes de droit de tirage, " sans lourdeur administratives et sans contrôles tatillons ", souligne le président de l’UVCW. Les appels à projets lancés à foison par la Région ne manquent pas d’intérêt, poursuit-il. Mais les Communes doivent y consacrer tellement de temps qu’ils en deviennent parfois contre-productifs.

4. Un statut à relifter

On sait à quel point la charge des pensions du personnel communal est un casse-tête financier pour les pouvoirs locaux.L’UVCW attend une solution praticable avant que la charge annuelle passe de 924millions en 2022 à 1,275millions d’ici à 2026. Ce dossier étant forcément lié au statut du personnel communal, Maxime Daye rappelle que seulement 15%des agents de CPAS et 25%des agents communaux sont statutaires. " Il est temps de moderniser le statut si on veut attirer et conserver les talents. "

5.Fusion à profusion?

Les crises à répétition ont amené les bourgmestres à travailler davantage ensemble. " La mutualisation, voire la fusion fera notre force dans les années à venir ", selon l’UVCW. La Région a instauré un cadre pour encourager les fusions volontaires (allégement de la dette de 500 € par habitant) et la supracommunalité. Maxime Daye n’y voit que du bonus: les Communes retrouveraient de toute évidence des marges de manœuvre, estime-t-il.