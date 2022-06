Deux défenseurs des peuples autochtones portés disparus

Les recherches se poursuivaient mardi dans une région reculée d’Amazonie pour retrouver un journaliste britannique et un spécialiste brésilien des peuples autochtones, portés disparus depuis dimanche, après avoir reçu des menaces. L’inquiétude montait sur le sort du journaliste indépendant Dom Phillips, 57 ans, collaborateur régulier du quotidien The Guardian, qui faisait des recherches pour un livre dans la vallée de Javari, et de Bruno Araujo Pereira, fin connaisseur de la région et qui a longtemps travaillé à la Funai, un organisme gouvernemental qui fait régulièrement l’objet de menaces, y compris de mort, de la part d’exploitants forestiers et miniers convoitant des terres.