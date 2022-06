Coup dur pour le climat au parlement européen

Alors que l’on s’attendait à ce que les eurodéputés valident un accord intervenu en commission Environnement, fruit d’âpres débats, ils ont rejeté le texte-clé sur la réforme du marché européen du carbone.

Ce texte inclut les projets de loi sur la réforme du système d’échange de quotas d’émission carbone de l’Union européenne (ETS), le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (une taxe carbone sur les importations polluantes – acier, aluminium, ciment, engrais, électricité – afin de ne pas pénaliser les entreprises de l’Union soumises aux quotas) et le Fonds social pour le climat. Soit le socle du paquet “ajustement à l’objectif 55” qui vise à réduire de 55% d’ici 2030, par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre de l’UE.

Mais c’est le premier point – le système ETS – qui a coincé, entraînant le report des deux autres qui y sont liés.

En cause? Un amendement déposé par le PPE. Le groupe de droite pro-européenne, force la plus importante du parlement, proposait ainsi que les quotas gratuits pour les entreprises soient maintenus jusqu’en 2034.

Alors que les secteurs actuellement couverts par l’ETS représentent environ 41% des émissions totales de l’Union, la proposition était imbuvable pour les Verts et la gauche qui n’ont dès lors pas voté en faveur du texte. Alors que, le mois dernier, un accord avait été trouvé en commission pour une suppression des quotas gratuits dès 2030, ce report à 2034 était une " ligne rouge " pour les Verts et sociaux-démocrates. Les Verts estiment ainsi que des changements poussés par le PPE, les " ultraconservateurs " et certains libéraux (du groupe Renew, 3e force au parlement) ont dénaturé le compromis qui avait été dégagé en commission de l’environnement, en rabaissant les ambitions climatiques pour que le texte soit " plus favorable aux grandes entreprises ", selon les explications de l’élue Écolo Saskia Bricmont.

Dans un second vote, les eurodéputés ont toutefois accepté que le texte soit renvoyé en commission parlementaire pour être discuté de nouveau.

" On sait ce qu’on a à faire et on le fera le plus rapidement possible , indiquait à ce sujet Pascal Canfin. On va rediscuter de cela en commission et puis nous reviendrons en plénière dès qu’on aura une majorité. Il n’y a que cette question de la date de la fin des quotas gratuits qui fait l’objet d’un désaccord et je ferai tout pour arriver à un compromis. "

Ce report de dernière minute douche évidemment les ambitions climatiques de l’Union européenne. Car au-delà de cette question de quotas gratuits, il prévoyait notamment une réduction de 63% d’ici à 2030, par rapport à 2005, des émissions des secteurs soumis au marché carbone européen. Ce qui était plus ambitieux que l’objectif proposé par la Commission (-61%), même si en recul par rapport au vote en commission parlementaire Environnement (-67%).