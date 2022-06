Entre 2016 et 2018, en pleine crise migratoire, le bateau Aquarius a parcouru la mer Méditerranée à la recherche de personnes perdues en mer afin de les sauver. À son bord, parmi les sauveteurs, membres d’équipage et d’ONG, s’est retrouvée également la réalisatrice et photographe grecque Hara Kaminara. Là, elle fera la rencontre d’un homme qui deviendra le père de son fils Nikola.

Dans ce film en forme de lettre à son enfant, la cinéaste revient sur ces moments en mer, et sur son expérience, tentant d’en trouver le sens.

Ce qu’on en pense

Guidé par la voix off et composé à partir de vidéos et de photos de sauvetages par la cinéaste durant sa mission en mer, et de moments plus personnels, ce court documentaire navigue entre intime et politique.

Quel sens d’avoir un enfant quand le monde se noie? Quel pouvoir peuvent avoir les images pour raconter nos contradictions? Sans apporter de réponse définitive, le film propose une réflexion à la fois prosaïque et poétique.

Documentaire de Hara Kaminara. Durée: 0h50.