Le Roi va parler au Congo: après la lettre, les regrets de vive voix?

Près d’un demi-siècle, enfin: c’est le temps qu’a dû patienter Philippe lui-même pour qu’une telle visite puisse enfin avoir lieu, lui qui espérait, de longue date, " mieux connaître " ce " beau pays ", ainsi qu’il l’a formulé voilà deux ans, alors que la flambée de covid-19 empêchait tout déplacement international.

Discours attendu

Le temps qui s’est écoulé depuis lors a permis de peaufiner les détails de ce voyage plus que symbolique. La visite royale, longue d’une semaine, passe par les trois principales villes du pays (Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu, chacune étant distante de plus de 1000 kilomètres). Dans la capitale, il s’agit bien, à entendre le Premier ministre Alexander de Croo (Open VLD), de s’inscrire dans le " prolongement " de cette lettre royale, qui a jeté les bases d’une reconnaissance plus précise des actes commis par la Belgique au Congo, avant et après la colonisation (le Roi avait évoqué en 2020 des " actes de violence et de cruauté ", sans toutefois détailler plus avant).

La guerre en Ukraine devrait tenir une bonne place, les Européens s’inquiétant de plus en plus de la propagande russe en Afrique – Congo compris.

Désormais, il s’agit " d’affronter son passé ", a résumé Alexander de Croo, juste avant de s’envoler pour Kinshasa avec le reste de la délégation belge. Ce mercredi, le discours royal au Palais du peuple (qui regroupe le Sénat et l’Assemblée nationale du Congo), est donc très attendu, tout comme l’échange entre le président Tshisekedi, le Roi, et les ministres belges (le Premier Alexander de Croo, donc, mais aussi Thomas Dermine (PS) et Meryame Kitir (Vooruit), ce même jour. Au menu de cet échange bilatéral qui s’annonce dense, la guerre en Ukraine devrait tenir une bonne place, les Européens s’inquiétant de plus en plus de la propagande russe en Afrique – Congo compris.

Programme chargé

Entre les visites commémoratives et les événements qui doivent permettre au couple royal d’aller à la rencontre du peuple congolais (ainsi qu’ils l’ont vivement souhaité), il s’agit pour l’exécutif d’afficher la solidité des liens qui unissent à présent la Belgique et son ancienne colonie, en particulier en ce qui concerne l’aide au développement. Mais pas seulement, a tenu à souligner le Premier ministre, estimant qu’il y a " d’autres choses " à aborder au Congo, en particulier en ce qui concerne le commerce.

Le pays a, en effet, besoin d’un peu d’air, au moins sur le plan économique. Deux après une crise sanitaire qui a achevé d’isoler une nation qui se cherche toujours un chemin démocratique solide après les lourdes années Kabila et une élection houleuse en 2018, les nuages noirs ne cessent de s’amonceler au-dessus de la tête des Congolais, qu’il s’agisse des scandales qui touchent de près ou de loin le gouvernement Tshisekedi, ou des violences qui augmentent dans le nord-est du pays, où plus de 70000 personnes ont été déplacées fin mai. " Une population qui souffre énormément ", a reconnu le Premier ministre Alexander de Croo.