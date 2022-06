L’ouverture générale de la pêche, c’était ce week-end. Le long du Bocq, on pêche déjà depuis la fin du mois de mars, notamment la truite fario qui peut être attrapée plus tôt dans l’année. Rencontre avec des mordus de la canne de la société Le Brochet à Yvoir .

2. RÉGIONS | Les artisans brasseurs se remettent de la pandémie

Un secteur en plein développement qui se remet à peine de la pandémie alors que l’augmentation des matières premières le frappe de plein fouet.

3. RÉGIONS | Une chaudière biomasse à la place de sept pour le site communal de Ramillies

Une seule chaudière au lieu de sept . Ce projet aidera à concrétiser l’engagement pris par la majorité de réduire les consommations énergétiques des bâtiments communaux.

4. RÉGIONS | Jambes: retour aux racines pour le 100e Corso fleuri (photos)

©EdA

Les organisateurs du Corso ont bien fait de patienter deux années supplémentaires. Pour le centenaire, ils ont invité des groupes folkloriques namurois .

5. RÉGIONS | Améliorer le bien-être à travers le cheval

Ils sont tous les trois passionnés par les chevaux et les relations humaines . En avril dernier, Kristel Machiels, Amélie Mairy et Didier Helderweirt ont donc décidé de créer leur ASBL, baptisée Équibalance et située à Braives. " Amélie et moi étions tous les deux dans l’enseignement. Et nous avons eu un trop-plein et le besoin de trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre passion. C’est comme ça que l’ASBL est née" , explique Kristel.

6. RÉGIONS | «Tenez-vous bien! 9791€ de quête à Saint-François de Louvain-la-Neuve»

©EdA

Si les voies du Seigneur sont impénétrables, les comptes des fabriques d’église le sont beaucoup moins et réservent parfois des surprises, comme aime à le rappeler Jacques Otlet (OLLN2.0-MR, minorité) quand ceux-ci passent devant le conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Et de citer l’église Saint-François de Louvain-la-Neuve qui compte de nombreux et généreux paroissiens .

7. SPORT | Castagne revient sur douze mois aussi fous que difficiles: «Peut-être la saison la plus compliquée de ma carrière»

Trois centimètres. Parfois, une carrière se joue à ça. Timothy Castagne est passé tout près de prendre une retraite anticipée à seulement 25 ans.

Il y a bientôt un an, le 12 juin, il a vécu le plus gros traumatisme de sa carrière. Après 27 minutes face aux Russes en ouverture de l’Euro 2020 décalé en 2021, Castagne s’est lancé dans un duel tête contre tête avec Kuzyaev. Un contact qui l’a projeté au sol et qui aurait pu lui coûter très cher.

Retour sur douze mois aussi fous que difficiles marqués par des blessures, des coups durs et la naissance de son premier enfant .

8. SPORT | Nadal vainqueur de Roland-Garros: SOS d’un extraterrien au corps en détresse

©AP

En remportant dimanche son 22eGrand-Chelem à Roland-Garros face au Norvégien Casper Ruud, Rafael Nadal en a demandé beaucoup à son corps. Il ne le fera plus. Il l’a promis. S’agit-il de la fin de sa carrière ?

9. SPORT | Malgré l’abandon de Neuville, Hyundai gagne son premier rallye en Sardaigne: voici les 5 enseignements à tirer

La cinquième manche du Mondial des rallyes a vu dimanche la victoire d’Ott Tänak, la 15e de l’Estonien en WRC, la première pour Hyundai cette saison et donc dans l’ère hybride. Le Belge Thierry Neuville a été, lui, contraint à l’abandon samedi dans la 12e spéciale lorsqu’il est parti en tonneaux. Retour sur cinq enseignements de l’épreuve sarde .

10. CULTURE | Léa Olivier, héroïne de son temps

Il y a 10 ans, Catherine Girard-Audet donnait vie à une jeune héroïne, Léa Olivier.22 tomes plus tard, elle continue à parler à de nombreux ados des problèmes et tourments qu’elle traverse. Un succès inarrêtable .