Une mère de famille quitte ses deux filles pour quelques minutes. Elle revient après un détour de plusieurs heures dans le cachot de la police .

2. Elle a retiré plus de 45.000€ du compte de son voisin, dont 30.000 de «donation», selon elle

Elle aidait son voisin, entre autres pour ses paiements. Elle prétend qu’il lui a donné de l’argent, il a déposé plainte contre elle avant de mourir .

Ils habitaient la même rue. Il y avait tout de suite eu une très bonne entente entre eux. Esseulé, avec seulement des contacts sporadiques avec un neveu, il avait dès lors demandé à sa voisine de l’aider. Pour laver son linge, pour son ménage. Mais aussi pour gérer ses papiers et ses paiements.

Entre juillet 2019 et novembre 2020, l’homme est hospitalisé plusieurs fois. En novembre 2020, quand il entre en revalidation et se renseigne à ce moment-là sur l’état de ses comptes auprès de sa banque, il apprend qu’ils sont quasi vides. Il interroge sa voisine, qui dit ne plus avoir les sous, et dépose plainte début décembre

4. Le parquet général requiert 2 ans de prison avec du sursis contre le zadiste d’Arlon

Le parquet général de Liège estime que la peine imposée au zadiste d’Arlon en octobre dernier est trop légère .On a plaidé ce lundi devant la cour d’appel.

5. Il a volé des biens dans une maison incendiée

En février 2022, la maison d’un couple de Hutois brûle. Des meubles et objets personnels sont néanmoins sauvés des flammes et, après avoir été nettoyés par une société spécialisée, sont emballés précautionneusement et stockés sur place. Les entrées de la maison, elles, sont barricadées avec des plaques d’OSB. Les propriétaires y passent tous les jours, leurs voisins jettent aussi un œil régulièrement sur la bâtisse. Et c’est d’ailleurs grâce à la vigilance de l’un d’eux que le couple est prévenu, le 2 mai dernier, qu’ un manège suspect se trame , avec camionnette puis voiture, autour de leur maison.

6. Pour sauver sa maman, il doit immobiliser son frère

Pour être venu en aide à sa maman , un citoyen de Messancy se retrouve devant le tribunal.