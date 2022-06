Roger Leloup, 68 ans, sort un nouveau Yoko Tsuno: «Ça fait quelques albums que je crois que c’est le dernier»

" Vous ne me dérangez pas, j’étais en train de rogner les bords de la 19eplanche du 31ealbum ", glisse-t-il sans rire alors qu’il décroche le combiné pour une heure d’interview. Infatigable, Roger Leloup travaille, de son propre aveu, " tous les jours, de 9h du matin jusqu’à 20 h... mais je m’autorise une petite sieste en milieu de journée quand je suis fatigué. "

Trente pages puis le covid

Ce qui, apparemment, ne lui arrive pas souvent. Cette 30eaventure de Yoko Tsuno a pourtant une histoire: " Quand on a 86ans, comme moi alors, et qu’on commence un nouvel album, on n’est pas jamais sûr de le finir . Et là, tout allait bien jusqu’à la page 30, quand je me suis senti mal. Le médecin est venu et ça n’a pas raté: j’avais le covid. J’ai été embarqué à l’hôpital, où je suis resté une semaine, assez sérieusement atteint même si j’en souffrais peu. Après quoi on m’a renvoyé chez moi parce qu’il fallait faire de la place… pour des gens qui étaient plus en danger que moi. J’ai donc repris mon album où je l’avais laissé, alors que j’étais sous oxygène et sans savoir si j’allais en être capable. Finalement, ça s’est bien passé, et je suis le premier surpris d’en être arrivé au bout. "

À 88 ans, vous n’attendez plus rien de l’avenir. Mais moi, j’ai une chance inouïe: j’ai Yoko. Elle est ma raison d’être.

L’octogénaire avait toutefois une botte secrète: Yoko. " À 88 ans, vous n’attendez plus rien de l’avenir, en principe: vous laissez les choses venir. Mais moi, j’ai une chance inouïe: j’ai Yoko. Elle est mon projet, ma raison d’être. Et je pense bien que c’es t elle qui m’a tenu en vie. " Elle et une constitution hors normes, qui lui permet d’avoir, après 70 ans de carrière, un coup de crayon toujours habile: " Oui. Et puis, je n’ose pas le dire parce que j’ai peur qu’on dise que je vante mon matériel, mais si vous voyiez le soin que j’apporte à chaque détail. Souvent, je demande à ma femme de jeter un œil à mes planches, pour voir si je suis toujours dans le bon. Et elle ne laisse rien passer: elle a l’oeil acéré! "

Ce qui impressionne aussi, dans le travail de Leloup, c’est la fraîcheur des émotions déployées par ses héros, et notamment par l’indémodable trio formé par Yoko Tsuno, Vic Vidéo et Pol Piron. " La difficulté , reprend le dessinateur, c’est de garder le côté primesautier des personnages, de ne pas faire du social. Tout le monde fait du social maintenant, mais on s’en fout, du social: ça dépend d’où vous êtes né. Moi, je tiens à ce que ça reste de l’aventure. "

«Mon public a vieilli aussi»

De l’aventure qui s’appuie, cependant, sur une base scientifique qui a toujours fait le charme et l’intérêt de la série. Laquelle a bercé plusieurs générations de lecteurs qui lui restent fidèles: " Mon public a vieilli, ce sont parfois des gens âgés maintenant. Mais je fonctionne toujours de la même manière: je cherche à raconter une bonne histoire avant tout. Même si elle m’a permis de bien vivre, je n’ai jamais fait Yoko pour l’argent. C’est une démarche sincère, et importante parce que vous vous racontez d’abord une histoire à vous-même. Et si vous n’y croyez pas, comment voulez-vous que les autres y croient? Je suis comme un politicien, au fond: je ne raconte que des mensonges. Sauf que moi, je sais que ce ne sont que des histoires… "

«Yoko Tsuno», tome 30: «Les gémeaux de Saturne», Dupuis, 48 p., 10.95 €.