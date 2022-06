L’IRM a émis une alerte jaune aux orages pour l’ensemble du pays. Elle est d’application dès ce soir 23h00 jusqu’à demain soir 21h00. On attend jusqu’à 30 litres par mètre carré en une heure.

En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l’assistance des pompiers est nécessaire, il est possible d’introduire une demande via l’e-guichet www.1722.be ou d’appeler le 1722, souligne le SPF Intérieur dans un communiqué.

Il rappelle que le 112 est réservé aux situations où la vie d’une personne est en danger.