La Belgique part à la conquête des États-Unis

Les États-Unis constituent évidemment une puissance économique majeure, avec un marché de plus de 300millions de consommateurs.Pour nous, il est capital d’être présent sur ce grand marché intérieur qui équivaut presque, à lui seul, au marché européen.

Les États-Unis font également partie des «bons clients» des entreprises wallonnes.

En matière d’exportations, il s’agit en effet de notre troisième client.C’est d’ailleurs notre plus grand marché d’exportation en dehors de l’Union européenne. Mais c’est aussi le plus gros investisseur étranger en Wallonie.Nous avons plus de 200 entreprises américaines implantées dans la région, et ce dans de nombreux secteurs, notamment dans le biopharma.

La délégation belge fera escale à Atlanta, New York et Boston.Pourquoi ces trois villes?

La côte Est des États-Unis a beaucoup d’atouts.Culturellement et historiquement, c’est sans doute la plus proche de l’Europe.Elle rassemble également des États qui sont parmi les plus riches des États-Unis. New York est un État précurseur en matière d’innovation et de nouvelles technologies.La ville de Boston s’apparente à un écosystème de recherche et d’innovation incroyable, très pertinent en ce qui concerne les biotechnologies.Enfin, Atlanta compte de très grosses entreprises et la Géorgie, de façon plus large, est intéressante d’un point de vue logistique. Cette donnée est peut-être méconnue, mais les entreprises belges représentent l’un des dix employeurs les plus importants de Géorgie.

L’industrie biopharmaceutique est le premier secteur de l’économie wallonne.Les activités seront-elles centrées sur cette thématique?

Le biopharma occupera effectivement une place de premier plan dans les trois villes que nous traverserons.Mais ce ne sera pas exclusif.Au-delà des biotechs, l’innovation, entendue de manière générale, sera l’un des fils rouges de nos activités.Je pense à des activités autour de l’intelligence artificielle, du media entertainment, ou encore de la cybersécurité. Dans un autre registre, il y aura également un focus sur la gastronomie.On sait que New York est une plaque tournante à cet égard.C’est un marché assez sophistiqué, qui correspond bien à nos produits.

L’idée, pour les entreprises belges et wallonnes, sera uniquement d’avoir un premier contact avec de potentiels partenaires?Ou pourrait-on conclure des contratsdirectement sur place?

L’objectif est de mettre en place des rencontres, des tables rondes, des connexions. Et puis, il y a la signature de contrats. Mais il faut être conscient que le business, les négociations commerciales, ça ne se fait pas en quelques jours.Les signatures de contrats qui auront lieu sur place sont prévues et préparées à l’avance.

Pour les futurs contrats, il faudra donc être patients…

Ce type de mission favorise un déclenchement d’intérêt, qui se concrétise parfois six mois ou un an plus tard.Il faut effectivement être patient dans le domaine du commerce international.Mais il y a des retombées très concrètes, on l’a vu dans le cadre de missions précédentes. Ce sont vraiment des moments déclencheurs.Dans ce cas-ci, il faut savoir que les Américains ne perdent pas leur temps.S’ils prennent part aux activités que nous menons, c’est parce qu’ils y voient un intérêt, parce qu’ils ont repéré une technologie intéressante ou un secteur de niche.Ils ne viennent pas pour nous faire plaisir!

En 2021, la hausse des exportations wallonnes aux États-Unis est restée limitée (+1,2%).L’idée, avec ce déplacement, c’est de redresser la barre?

Je pense qu’il faut tout de même relativiser ces chiffres, notamment parce que les exportations ont été très importantes les années précédentes, en 2019 entre autres.Cette hausse assez limitée s’explique principalement en raison des faibles ventes de vaccins et de médicaments.Nous ne commercialisons pas de vaccins Covid mais bien des vaccins qui permettent de voyager, par exemple.Durant la crise, on a donc moins exporté.

L’année 2022 devrait être meilleure.Mais il est clair que cette mission est l’occasion de relancer l’exportation, grâce à toutes ces entreprises qui nous accompagnent.