Dans un sport où le business fait un grand pont aux droits humains, les fédérations belge (RBFA) et néerlandaise (KNVB) ont pris l’initiative de réfléchir aux conséquences de cette organisation.Avant même d’avoir commencé, cette compétition est déjà un échec.Les travaux de construction d’infrastructures auront nécessité des centaines de milliers de travailleurs qui ont bossé dans des conditions indignes, au péril de leur vie.

Ce vendredi 3 juin, les deux fédérations avaient organisé un colloque qui a eu le mérite de se poser les bonnes questions.Même si elles tombent beaucoup trop tard…

6500 décès pour construire les stades

Max Tunon, responsable de l’OIT au Qatar (Organisation internationale du travail) chiffre le sinistre bilan des travaux. 6500 travailleurs, essentiellement asiatiques (Bangladesh, Inde et Népal), seraient décédés lors des constructions des stades entre 2010 et 2020. La pression internationale a toutefois permis d’améliorer les conditions de travail.En 2020, le nombre de décès a été abaissé à 50 " et 506 blessés graves ". La majorité des accidents sont causés par des chutes en hauteur. " Notre grande préoccupation, c’est la chaleur énorme. " Une loi spécifique s’est préoccupée du travail et de la température ambiante. "Les patients admis en raison de la chaleur ont diminué en 2021 en raison de la nouvelle loi.À certains moments de l’été, vous ne pouvez plus travailler; à 32 degrés, il faut arrêter tout travail ."

Les travailleurs étrangers ont aussi obtenu plus de garanties sur le paiement de leurs salaires, sur leurs droits sociaux, sur la qualité du logement… " Il y a une évolution, constate Marc Tarabella, député européen et co-président de la commission Sport du Parlement. On peut constater aujourd’hui d’où l’on vient."

Sa collègue néerlandaise Lara Wolters est beaucoup plus critique sur les mécanismes qui permettent à des régimes douteux (autocraties comme la Russie, la Chine…) d’organiser de grandes compétitions internationales. "En Europe, on ne peut pas enrichir les régimes autoritaires.Cette guerre en Ukraine montre comment c’est lourd de conséquence de penser que ces régimes sont neutres.Il est important de fixer des règles claires pour les prochains tournois. "

La FIFA porte clairement une responsabilité majeure dans le sort réservé à ces travailleurs.Aujourd’hui, la fédération internationale de football évoque des " réparations" pour les travailleurs et leurs familles." En novembre 2017, on a intégré l’obligation des droits humains dans les organisations" , explique Andreas Graf, directeur à la FIFA pour les droits humains et l’antidiscrimination. 2017: une aberration que la décision tombe si tardivement.

«La FIFAdevait savoir»

François Graas, pour Amnesty International Belgique, le rappelle. " Quand on a attribué la Coupe du monde en 2010, la FIFA devait savoir.Il était évident que le Qatar dépendait d’une main-d’œuvre de migrants et qu’elle souffrait d’abus importants sur les droits humains. " Il évoque ainsi une évaluation de la FIFA qui, en 2010, se préoccupait des conséquences de la chaleur "pour les footballeurs, les partenaires et les spectateurs ". Pas un mot sur les milliers de travailleurs qui allaient devoir construire ces stades.

Énormément de choses ont été dites ce vendredi au siège de l’Union belge à Tubize.La volonté conjointe des fédérations belges et hollandaises semble sincère. " Il y a deux façons d’aborder cette Coupe du monde au Qatar , analyse Peter Bossaert, secrétaire général de la RBFA. En 2010, la procédure de candidature n’était pas transparente.On a oublié de tenir compte des éléments écologiques et de la situation des droits humains. La deuxième perspective, c’est que le football comme levier peut apporter du changement.Notre position, c’est “on y va et on soutient ce changement”. "