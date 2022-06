22.000 cas de diabète évités chaque année en Belgique grâce au sport

" Les résultats de ces études apportent un éclairage nouveau sur le secteur du sport , assure Alain Laitat, administrateur général de l’Adeps. Assurément, ces chiffres et constats vont guider et étoffer notre expertise pour rencontrer nos objectifs, qui comme nous le constatons sont transversaux, à savoir favoriser une pratique durable d’une activité physique et sportive pour le bien-être et la santé de nos concitoyens mais aussi pour soutenir de très nombreuses filières économiques en Wallonie et à Bruxelles ."

En effet, si la santé demeure le principal facteur de motivation (66%) chez les 18-80 ans qui pratiquent un sport, le secteur du sport génère pas loin de 2,53% de l’économie belge, soit plus de 9 milliards d’euros.

Impacts économiques

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les dépenses publiques et privées en matière de sport sont estimées à 1,68 milliard d’euros, pour 2,04 milliards d’euros de retombées sociales.

Par retombées sociales, l’on considère tout bénéfice hérité de la pratique d’un sport. Et donc des investissements réalisés dans le domaine.

Ainsi, l’on considère que ces derniers permettent d’éviter jusqu’à 22000 cas de diabète de type 2 chaque année. Soit une économie de plus de 250 millions par an, estiment ainsi les auteurs de l’enquête.

" Ces études permettent de montrer que le monde sportif est aussi un acteur économique à part entière, qui joue un rôle positif pour notre pays, par exemple en termes d’emplois ", renchérit la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny.

Selon celles-ci, le secteur du sport emploie en Belgique 122240 personnes, soit 2,72% des salariés belges.

Plus généralement, chaque million d’argent public investi dans le sport générerait une valeur ajoutée brute de 613000 euros et crée 11,1 emplois, indique encore l’enquête.

Le résultat des recherches présentées aujourd’hui " nous permettra aussi de calibrer notre action quotidienne pour développer la pratique sportive, notamment auprès des femmes et des jeunes filles ", reprend Valérie Glatigny. En effet, alors que 80% des garçons âgés de moins 18 ans disent pratiquer au moins un sport, les filles ne sont que 72% dans ce cas. En revanche, 10% des jeunes, garçons comme filles, disent n’avoir jamais fait de sport.