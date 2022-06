Calculer un rééquilibrage du revenu cadastral ? Le SPF Finances a fait l’exercice de sa propre initiative . Un ancien responsable en parle aux députés wallons, qui réfléchissent à une nouvelle fiscalité immmobilière.

2. SPORT | Stéphane Pauwels est écœuré par la faillite de l’Excel: «Il y avait des solutions pour Mouscron»

Stéphane Pauwels était actif dans plusieurs dossiers autour du REM. Il est en rage car la possibilité de sauver Mouscron existait …

3. RÉGIONS | Julie Taton et Emma Bonnet, portraits croisés de deux anciennes Miss Corso Fleuri

Lundi, le Corso fleuri de Jambes fête ses 100 ans. En deux épisodes, nous retraçons ses coulisses et son histoire. Aujourd’hui, entretien avec Emma Bonnet, première Miss Corso de l’histoire et Julie Taton, la plus célèbre des lauréates .

4. RÉGIONS | Logistics Nivelles fermera à la mi-novembre

Les discussions sur le plan social, qui se poursuivent entre syndicats et direction , entrent dans leur phase finale chez Logistics Nivelles. Atterrissage à la mi-juin?

5. SPORT | Les Pays-Bas, une rencontre très particulière pour Jan Vertonghen: “Un lien spécial avec nos adversaires”

Une haie s’est formée autour de lui. Il l’a traversée sur un sprint rythmé pas les claques reçues sur son crâne et son dos. Jan Vertonghen n’aurait pu rêver mieux comme cadeau pour l’anniversaire des 15 ans de son premier match sous le maillot national .

6. RÉGIONS | La Nana Mobile vient à vous pour vous coiffer partout

À seulement 22ans, Nadège Laporte est une vraie business woman.Elle a ouvert son salon de coiffure il y a 2 ans et vient d’aménager un salon mobile dans une caravane " pimpée " . Avec son énergie à revendre, elle ne compte pas s’arrêter là.

7. RÉGIONS | Modave: une plaque en l’honneur des Likin qui avaient caché une petite fille juive de 9 ans

Ce jeudi, une plaque commémorative a été apposée sur la ferme où les Likin avaient caché Paulette, 9 ans durant la Seconde Guerre mondiale .

8. RÉGIONS | Bertogne veut réagir: «Fermer l’accès aux cours d’eau pour notre bétail, incompréhensible»

En 2023, tous les agriculteurs wallons devront empêcher l’accès aux cours d’eau à leurs bétails via une clôture. Une décision qui enrage DanielDebarsy, membre de la minorité de Bertogne et agriculteur: "Le monde agricole est toujours montré du doigt, ici c’est avec la pollution des cours d’eau.Les gens qui décident ne connaissent pas le fonctionnement de notre métier.On ne peut plus le supporter! J’espère que la Commune va tout faire pour changer cette décision ."

9. RÉGIONS | Belœil: l’ancienne fonderie Jadot régulièrement visitée, en toute illégalité

La Commune de Belœil met en garde contre les intrusions au sein des anciens établissements Jadot. L’endroit est potentiellement dangereux .

10. RÉGIONS | La piscine de Jodoigne sera fermée du 26 juin jusqu’à la fin du mois d’août au moins

Une réunion aura lieu le 14 juin pour décider d’ une éventuelle réouverture après les vacances d’été .