Parmi les dossiers qui tiennent à cœur Sammy Mahdi, on pointe celui du "job’s deal". L’accord du gouvernement fédéral fixe l’objectif explicite d’évoluer vers un taux d’emploi de 80% à l’horizon 2030, en Belgique. Du côté flamand, on a l’impression que c’est possible.

Face à cet objectif, la question du chômage se pose: comment faire pour diminuer son taux? Limiter dans le temps les allocations de chômage , comme le suggère le président du MR, Georges-Louis Bouchez? La réponse de l’actuel secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration est nuancée.

"Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour tout le monde. Quand on sait que quelqu’un qui a 50-55 ans fait partie des catégories les plus discriminées sur le marché de l’emploi, ce n’est pas évident de (re)trouver un emploi quand on a cet âge et qu’on vient de se faire dégager de son entreprise. Par contre, quand quelqu’un n’a pas la volonté de vouloir travailler, alors là, oui, je pense qu’on doit pouvoir sanctionner et limiter le temps des allocations de chômage."