Les anciens obusiers belges M109 sur le champ de guerre en Ukraine

Les obusiers M109 vendus pour 1,75 million

Une question qui taraude l’opposition, c’est le sort réservé aux obusiers M109. En mai 2014, la Défense les avait vendus pour 1,749 million.Ces engins intéressaient les Ukrainiens et le député Francken (N-VA) aussi. " Qui les a achetés?Un autre partenaire qui les transfère en Ukraine? Si c’est le cas, alors je suis soulagé. " La ministre confirme l’information reçue: " on a repris contact avec l’entreprise qui les a rachetés et elle a dit les avoir revendus.C’est la partie que nous connaissons aujourd’hui.L’essentiel, c’est que les Ukrainiens disposent de ce matériel."

À une autre question, la ministre a répondu que la fourniture de matériel d’artillerie César n’était pas à l’ordre du jour.