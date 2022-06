La police fédérale, l’institut de sécurité routière Vias ainsi que des partenaires comme l’union professionnelle des entreprises d’assurances Assuralia et l’ASBL Brasseurs Belges ont lancé ce jeudi la campagne BOB d’été, intitulée "Cette fois-ci, c’est moi BOB".

Cette campagne est une occasion de sensibiliser les conducteurs sur les effets néfastes de l’alcool au volant. Et c’est visiblement important: une nouvelle enquête européenne montre que le Belge est celui qui avoue le plus rouler en étant au-dessus de la limite autorisée en matière d’alcool. 19% des conducteurs le font contre… 9% en moyenne en Europe. Et au cours du premier semestre 2021, plus de 80 automobilistes ont été verbalisés chaque jour pour alcool au volant.

2. Fusillade en plein cœur de Molenbeek

Une fusillade a éclaté ce jeudi 2 juin 2022 en début d’après-midi en plein cœur de Molenbeek. On déplore deux blessés à ce stade.

Les blessés ont été évacués vers l’hôpital. L’un a reçu des coups de couteau dans le dos, l’autre a été victime de coups de fusil.

3. Un corps retrouvé sur les rails à Saint-Ghislain

Une triste nouvelle est survenue ce matin aux alentours de 5h30 lorsque l’on apprenait qu’un corps avait été retrouvé sur les rails en gare de Saint-Ghislain. L’enquête suit désormais son cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. La thèse du suicide a été évoquée mais il n’est pas encore possible à l’heure d’écrire ces lignes de la confirmer avec les premiers éléments de l’enquête. On en sait cependant plus sur l’identité de la victime. Il s’agirait d’une jeune femme marginale âgée d’environ 19 ans.

4. Le jubilé d’Elizabeth II pour ses 70 ans de règne

Le monde avait les yeux fixés sur le balcon du palais de Buckingham: Elizabeth II y a lancé jeudi les festivités de ses 70 ans sur le trône, une longévité sans précédent célébrée dans une période de transition pour la monarchie britannique.

Elizabeth II est ensuite apparue au célèbre balcon du palais à Londres, acclamée par des dizaines de milliers de personnes.

5. Iga Swiatek en finale de Roland-Garros

Iga Swiatek s’est offert jeudi le premier billet pour la finale du simple dames de Roland-Garros.

Côté belge, Joran Vliegen (ATP 50 en double) et sa partenaire la Norvégienne Ulrikke Eikeri (29 ans, WTA 273 en simple) ont été battus en finale du double mixte des Internationaux de France de tennis, jeudi sur la terre battue du stade Roland-Garros à Paris.