Farid répond à votre question météo: «Une journée assez lumineuse et plutôt chaude ce samedi»

Bonjour et félicitations aux futurs mariés! J’ai plutôt un bon pressentiment pour ce samedi. Quelques éventuels orages toucheront le sud-est vendredi soir, mais devraient s’évacuer durant la nuit et tôt le matin samedi. On poursuivra ensuite avec une journée assez lumineuse et plutôt chaude puisqu’on atteindra 25 à 26°C sur la région de Namur, avec un petit vent d’est pas méchant! Fin d’après-midi et début de soirée, une cellule orageuse isolée pourrait éclore sur le sud et la province de Namur, mais elle sera assez localisée. La situation devrait par contre dégénérer fin de soirée et la nuit de samedi à dimanche avec l’arrivée d’orages plus structurés par la France, mais ça devrait aller pour la fête.