De Jongh, Mastoros, une relecture de Monte-Cristo, etc.: nos 12 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 2 juin 2022

Dupuis

Le résumé de l’éditeur

Le jour de son 60eanniversaire, Josy refuse de souffler les bougies de son gâteau. Sa valise est prête. Elle a pris une décision: celle de quitter mari et maison pour reconquérir sa liberté en partant avec son vieux van VW!

Sa famille, d’abord sous le choc, n’aura dès lors de cesse de la culpabiliser face à ce choix que tous considèrent égoïste. Josy va heureusement tenir bon, trouvant dans le CVL ("Club des Vilaines Libérées") des amies au destin analogue et confrontées à la même incompréhension sociétale…

Mais cela suffira-t-il pour qu’elle assume sa soif d’un nouveau départ? Et qu’elle envisage peut-être même un changement d’orientation sexuelle? Oui, si l’amour s’en mêle. Ou pas…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TABOU (S)

Sur un dessin très inspiré d’Aimée De Jongh ( Jours de sable ), Ingrid Chabbert enfonce (défonce) beaucoup de tabous à travers ce très joli récit intimiste: l’âge auquel il "convient" ou non de quitter son mari, la sexualité des seniors mais aussi l’ingratitude d’enfants incapables de comprendre que leurs parents sont aussi des êtres humains, avec désirs et sentiments, et qu’ils possèdent une vie en dehors de la leur.

Dense, mais maîtrisé.

2 Monte-cristo (T.1)

Glénat

Le résumé de l’éditeur

Nous connaissons tous l’histoire du Comte de Monte-Cristo, écrite de main de maître par Alexandre Dumas: celle d’un innocent, trahi par ses propres amis et injustement enfermé. Et si l’histoire se répétait pour Sam Castillo? Nous sommes à New York en 2005. Tout juste fiancé à Abigail, ce jeune américain se voit accusé de terrorisme dans le cadre d’une enquête impliquant la sécurité nationale.

Direction: un sinistre pénitencier au large des côtes africaines. Là encore le destin s’en mêle! Ce n’est certes pas l’abbé Faria du roman que Sam rencontre mais un détenu tout aussi cultivé qui va lui donner de l’espoir et bien plus. Creusant un tunnel depuis des années, il révèle à Sam un passage dans la roche et la piste pour faire de lui, une fois dehors, un homme riche.

Ce sera par un coup du sort et une duperie macabre, que Sam parviendra à quitter sa cellule et à regagner l’ouest. Après 15 ans en enfer, Sam n’a rien oublié, ni Abigail, ni le visage de ses conspirateurs.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RELECTURE

Indémodable, Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas connaît ici une relecture. Avec, dans le rôle de Dantès, un jeune Américain issu de l’immigration envoyé à Guantanamo, sur dénonciation, dans l’Amérique post-11 septembre.

Drôlement bien foutu, et assez bien dessiné.

3 Le Scorpion (T.14)

Dargaud

Le résumé de l’éditeur

Au Caire, le Scorpion a retrouvé Méjaï. Mais elle lui a interdit de se mêler de sa vie et de celle de leur enfant… qui semble avoir disparu.

À bord d’une felouque descendant les eaux du Nil, le Scorpion compte bien découvrir la vérité, mais il a besoin d’argent. Ainsi se remet-il au service de la Sabbatéenne, une femme plus dangereuse encore, capable de percer les mystères du passé.

La Sabbatéenne s’est lancée sur les traces du plus mystérieux des pharaons, Akhenaton, l’inventeur du dieu unique. Elle est persuadée qu’en trouvant sa tombe, elle pourra faire le lien avec son grand prêtre Tamose, le Moïse de la Bible, et l’exode vers la Palestine, aujourd’hui revendiquée par les juifs, les musulmans et les chrétiens d’Occident.

Mais la quête tourne mal. Des hommes armés les attaquent. Le trésor de la tombe d’Akhenaton attire toutes les convoitises, et particulièrement celles du puissant Al Kabir, le maître de Méjaï qui possède la clé de ses secrets.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VIVACE

Après une première partie un peu molle, Desberg et Critone, son nouvel associé, retrouve de l’allant en Égypte, dans des paysages magnifiques et avec quelques inestimables trésors à encore découvrir.

Un terrain parfait pour notre Scorpion qui retrouve des (belles) couleurs.

4 La grande balade de petros

Futuropolis

Le résumé de l’éditeur

La grande balade de Petros est un témoignage historique et antifasciste, qui relate les aventures et les jours difficiles d’un gamin de 9 ans (Petros) et de sa famille pendant l’occupation allemande d’Athènes.

Le quotidien de la guerre, la terrible famine des grandes villes et les exécutions chroniques, mais également la résistance inventive d’une population qui n’a plus rien à perdre, sont racontés à travers le regard, les rêveries et les interprétations de ce petit garçon qui va être obligé de grandir trop vite…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): OCCUPATION

On connaît l’histoire de l’Occupation chez nous, mais ce roman graphique dévoile la façon dont la Grèce la vécut, et le fait à travers le petit Petros, 9 ans.

Graphiquement, c’est impeccable, mais cette adaptation du roman d’Alki Zei joue parfois trop de l’ellipse.

5 Chasin’the bird

Kamiti

Le résumé de l’éditeur

"Chasin’the Bird" explore les événements et les personnages rencontrés par Charlie “Bird” Parker pendant son séjour en Californie entre 1945 et 1947.

Sont notamment évoqués l’enregistrement de certains de ses morceaux emblématiques avec le fondateur de Dial Record, Ross Russell, un séjour bref mais influent chez le célèbre photographe de jazz William Claxton, une fête mémorable au ranch de l’artiste Jirayr Zorthian, et bien d’autres rencontres encore!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MUSICAL

Dave Chisholm réalise un petit tour de force: il réussit à transposer en dessins la musique de Charlie Parker.

Dès les premières pages, le rythme, les dialogues, les couleurs et l’atmosphère ainsi crée plongent le lecteur au cœur d’un récit, dont l’on ne sortira qu’avec une envie: redécouvrir l’artiste.

6 Le lait paternel (T.1)

Dargaud

Le résumé de l’éditeur

Munich, 1975: discothèques, amours libres, excès de cocaïne et de champagne… Voilà le monde et la vie de Rufus Himmelstoss. Ce coureur de jupons égocentrique vit constamment au-dessus de ses moyens.

Cela ne serait grave que pour lui s’il n’avait pas une femme, et un fils, Victor. L’alcool le détruit irrésistiblement, Rufus Himmelstoss glisse hors de la vie jusqu’à devenir sans-abri.

Trente ans plus tard, le fils de Rufus, Victor, rencontre à nouveau son père perdu et se résout à découvrir un étranger.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): APAISÉ

Entre le Munich de 1975 et aujourd’hui, Victor tente de percer à jour le mystère de ce père flambeur et coureur qui l’abandonna jadis.

Une tentative de réconciliation posthume (expliquée dans la postface), au dessin stylisé, et au ton apaisé. Réussi.

7 Cinq avril

Dupuis

Le résumé de l’éditeur

5 avril 1510. Une noble mystérieuse dépose aux portes du château du Clos Lucé un nouveau-né portant pour seul bagage un étrange collier d’or. Baptisé "Cinq Avril" par les cuisinières qui le recueillent et pris sous l’aile éducatrice d’un autre résident du château – un certain Léonard de Vinci -, l’enfant grandit en énergie et en savoir, initié à de nombreux secrets.

À la mort de son mentor, le jeune homme découvre une lettre posthume lui expliquant qu’il porte en lui le pouvoir de changer le cours de l’Histoire, et de sauver des millions de vies humaines pour les siècles à venir, s’il perce le secret de sa naissance…

Traqué dès lors par le cardinal Sordi – un religieux brûlant de détruire l’héritage "impie" de Léonard – Avril doit fuir vers la Bretagne en quête de ses origines, guidé par les maigres indices laissés à sa disposition.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BRETON

Avril, jeune bâtard aux origines mystérieuses, se trouve mêlé bien malgré lui à la guerre de Bretagne, convoitée par la France.

Une intrigue aux fondements historiques, qui convie aussi De Vinci et multiplie un peu trop les fausses pistes.

Mais bon, il y a des capes et des épées. Et ça, c’est régressif.

8 Le Tintoret

Paquet

Le résumé de l’éditeur

Parfois, on oublie que derrière un génie, il y a un humain. Jacopo Robusti, dit Tintoretto, en français le Tintoret est un peintre vénitien de la Renaissance, que l’on associe au mouvement artistique du maniérisme de l’école vénitienne.

L’œuvre du Tintoret est immense. En plus des tableaux, il a laissé de nombreux dessins préparatoires.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): EXALTÉ

Paquet use fatalement d’un… format à l’italienne pour cette bio enlevée du Tintoret, peintre vénitien et avant-gardiste de la Renaissance italienne qui se crut longtemps maudit.

On y apprend beaucoup sur l’homme (notamment sa rivalité avec le "Titien") et l’époque, mais on y cherche encore un peu de transcendance.

9 Le mirage de la croissance verte

Delcourt

Le résumé de l’éditeur

29 juin 2020. Convention citoyenne sur le climat. Emmanuel Macron adopte 146 propositions citoyennes. Arnaud, devant le discours, est content: des solutions vont enfin être apportées pour adapter notre économie aux enjeux climatiques.

Mais ce n’est pas l’avis de son beau-père Doc qui, tout en l’écoutant dérouler ses arguments, va tout faire pour le détromper…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CONVAINCANT (mais…)

Les énergies renouvelables vont-elles empêcher le changement climatique? Arnaud en est convaincu, mais il a oublié quelques facteurs…

On ne sort pas rassurés de cette lecture pédagogique, aux arguments convaincants, il faut l’avouer.

10 Jacques Gipar (T.10)

Paquet

Le résumé de l’éditeur

Noirmoutier, une île bien tranquille. Au bout de ce coin de Vendée plutôt aéré, Le Café des Flots accueille une clientèle en mal de grand air.

Que vient faire Jacques Gipar hors saison estivale aussi loin à l’ouest? Est-il sur les traces de contrebandiers? Sur la piste de criminels cachés en province? Ou a-t-il l’espoir de mettre la main sur un trésor perdu?

Une nouvelle enquête de Jacques Gipar, à lire l’annuaire des marées à sa portée…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PATAUGEOIRE

Le trésor de Noirmoutier: tout un programme pour peu qu’on respecte l’horaire. Le passage du Gois n’est immergé que quelques heures par jour. Les truands le savent. Jacques Gipar va devoir être amphibie pour les attraper.

Personnages déjantés mais enquête qui nous fait patauger.

11 Hercule Poirot – Drame en trois actes

Paquet

Le résumé de l’éditeur

Le révérend Babbington meurt lors d’une réception dans la propriété du célèbre acteur Sir Charles Cartwright. Autre temps, autre drame, le renommé docteur Strange décède chez lui, devant des amis réunis pour un repas… Mais quel rapport entre ces deux affaires?

C’est ce que se demande Hercule Poirot… S’il a assisté au décès du premier, il était bien loin pour le second. Mais les petites cellules grises du détective belge lui soufflent que ces deux affaires ont un lien. Serait-ce l’œuvre d’un tueur en série? Qui sera alors le prochain sur la liste?

Une affaire bien étrange qui va mettre les nerfs de Poirot à rude épreuve.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SIMPLE

Deux cocktails mondains, deux morts, empoisonnés à la nicotine. Forcément, Poirot, qui était de la partie, va mettre son nez dans cette drôle d’histoire, ici adaptée au format BD par Brrémaud. Et avec une simplicité qui a des airs d’efficacité.

On s’est laissé prendre au jeu. Herculte.

12 Fritz Lang le maudit

Les Arènes BD

Le résumé de l’éditeur

Metropolis, M le Maudit, Docteur Mabuse: les films de Fritz Lang ont changé la face du cinéma mondial, mais la part sombre de ce génie du 7e art demeure encore méconnue.

Dans l’Allemagne de Weimar, Fritz Lang rencontre la scénariste Thea von Harbou, l’amour de sa vie, avec laquelle il va écrire et réaliser des productions dantesques et enchaîner les succès planétaires.

Alors que le nazisme s’installe en Allemagne, la trajectoire des deux amants va radicalement différer. Thea von Harbou est séduite par le "nouveau discours" des Chemises brunes. Goebbels propose à Fritz Lang de diriger le cinéma nazi… Lang doit choisir entre sa femme et sa conscience.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PASSIONNÉ

Déchiré par son art comme par l’Histoire, Fritz Lang demeure un cinéaste méconnu, dont la vie s’éclaire ici d’un nouveau jour. Avec, en fil rouge, sa troublante relation avec sa scénariste et muse, la redoutable Thea Von Harbou.

Une bio qui peut plaire, et pas qu’aux cinéphiles.