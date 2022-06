Cyberespionnage: Huawei «déçu» par la ministre Dedonder

Nous avons ainsi reçu un commentaire du fabricant chinois suite à notre article ." Nous sommes déçus de cette décision (NDLR: de la ministre) car aucun de nos produits n’a provoqué une panne de réseau majeure, y compris au sein de la Défense. La cybersécurité et la protection de la vie privée sont les priorités absolues de Huawei. Au cours des trois dernières décennies, Huawei a conservé le meilleur bilan du secteur en matière de cybersécurité dans 170 pays et régions, y compris en Belgique. Nous n’avons jamais connu de violation grave de la cybersécurité où que ce soit dans le monde, y compris pendant nos 20 années de présence en Europe. Nous avons obtenu plus de 350 certificats de sécurité internationaux pour nos produits."

Le fabricant assure jouer la carte de la transparence.Notamment grâce à son e Cyber Security & Transparency Centre à Bruxelles qui " accueille nos clients et des organismes de test tiers indépendants, qui y effectuent des tests et des vérifications de sécurité objectifs et indépendants. Depuis son ouverture en 2019, de multiples tests portants sur les éléments les plus sensibles des produits de Huawei ont été effectués par les autorités gouvernementales, qui ont démontré que les produits de Huawei ont toujours été préservés de toute activité malveillante. "