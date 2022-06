Tourisme: Uber ne fait pas peur à Valérie De Bue

Ça risque d’aller vite, prévient le député wallon PSMichel Di Mattia.La nouvelle application d’Uber sera activée à Madrid à la fin de l’été. Et dans le reste de l’Europe avant 2023. La plateforme veut développer un nouveau champ d’actions dans le secteur du tourisme et des voyages: achat en ligne de billets de transport, réservation d’hôtels, de visites de musées, etc." Le géant américain envisage de devenir producteur d’offres de séjour. Ce sera une concurrence assez féroce par rapport à visitwallonia et aussi de l’ORC, l’outil régional de commercialisation que vous entendez développer ", lance le député à la ministre du Tourisme Valérie De Bue (MR).