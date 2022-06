Peste porcine africaine: les clôtures n’ont pas dit leur dernier mot

" Le budget pour installer ces clôtures était de 4millions , rappelle le député wallon MR Yves Evrard (MR). Ce n’est pas rien. Et on vient d’apprendre qu’un nouveau foyer avait été détecté à quelques centaines de kilomètres de la Wallonie. " Un élevage porcin a en effet été contaminé en Allemagne , dans une ferme proche de la frontière française.

Alors, qu’est-ce qu’on fait pour les clôtures? On les enlève malgré tout, parce que ça gêne les chasseurs et les Communes qui perdent des revenus sur les baux de chasse? Ou on les gardeparce que les scientifiques recommandent un maintien des structures , par prudence? Yves Evrard interrogeait la ministre de la Forêt Céline Tellier (Écolo) ce mercredi, en séance plénière du Parlement wallon.

Réseau électrique

" Il faut être extrêmement vigilant.La peste porcine n’a pas dit son dernier mot , confirme Céline Tellier. La maladie n’est qu’à quelques centaines de kilomètres, en effet, et la précédente crise a été rapidement à nos portes. "

Le comité de suivi de la PPA reste actif. Il se réunit d’ailleurs ce jeudi 2juin pour faire le point. Mais l’intention actuelle de la Région reste bien de " maintenir une ossature de base, soit la moitié des 280 km actuels ", indique la ministre wallonne. Une sorte de compromis: on rend de la mobilité à la faune sauvage mais on ne baisse pas totalement le pont-levis.

Si un nouveau cas devait apparaître, il serait possible d’intervenir dans la journée même

L’autre moitié des clôtures sera revendue " pour d’autres usages, agricoles notamment ".

Céline Tellier ajoute que la Région a acheté un autre type de matériel: " Un réseau électrique cette fois. On peut très facilement le déployer dans un timing plus rapide. Si un nouveau cas devait apparaître, il serait possible d’intervenir dans la journée même, de façon très locale. Les premières heures sont essentielles quand la maladie arrive sur territoire ", ajoute-t-elle. La ministre, qui assure avoir tiré les leçons de la PPA, a aussi demandé à son administration et à son cabinet une analyse des crises sanitaires en forêt.

Réseau électrique ou pas, Yves Evrard juge le démontage de 50%de la structure " prématuré ". Et financièrement risqué, vu le prix des métaux et du bois: " Si dans 3 ans, il fallait refaire 100 ou 200 km de clôture… "