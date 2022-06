Mais lorsqu’il y a un problème fonctionnel, il y a une collaboration entre plusieurs praticiens: " On prépare la bouche pour un implant ou une prothèse. Un parodontologue nous envoie une personne pour des problèmes de gencives ou un chirurgien nous envoie un patient pour une préparation orthodontique ."

Comment traiter un adulte?

L’adulte a fini sa croissance." Par conséquent, si on a des déformations squelettiques qui sont associées, c’est plus difficile.On doit alors parfois avoir recours à la chirurgie pour gérer cela ", explique Patrick Gemoets.

Un adulte a une bouche plus "abîmée" que celle des enfants: " Il y a des extractions, des restaurations, des bridges, des implants, des déchaussements, de la gingivite…Cela complique le travail de l’orthodontie ." L’orthodontiste constate aussi que le stress de l’adulte peut provoquer des sensibilités musculaires. "Elles peuvent entraver le traitement.L’adulte a également plus de difficultés organisationnelles pour se rendre aux rendez-vous. "

Et alors qu’on pourrait attendre d’un adulte plus de compliance, il ne suit pas forcément toujours bien le traitement: " Ceux qui regrettent de ne pas avoir eu de traitement plus jeune sont motivés. Mais ceux qui reviennent parce qu’ils n’ont pas joué le jeu par le passé ont tendance à retomber dans les mêmes travers ."

Pas forcément plus long

Le traitement chez l’adulte n’est pas beaucoup plus long que chez l’enfant, " en moyenne quelques mois de plus si les conditions sont bonnes et qu’il n’y a pas de complication au niveau dentaire, parodontal et organisationnel. "

Les appareillages sont partiellement les mêmes." L’orthopédie, utilisée pour la croissance des mâchoires chez l’enfant qui est en situation de croissance n’est pas possible chez l’adulte: pas de propulseur, ni d’élastique intramaxillaire chez les adultes. "

Selon Optio Dentis (Solidaris), 95% des devis des traitement orthodontiques pour adultes coûtent en moyenne 2 974 €.

Quels appareils?

Mais si l’orthopédie n’est plus possible chez l’adulte, l’orthodontie, le redressement des dents, fonctionne toujours, avec une panoplie d’outils très proches. Comme chez les ados, la demande est pour un dispositif le plus discret possible.

" Il y a trois familles de dispositifs d’orthodonties , explique M.Gemoets. Les plaquettes sont positionnées sur la partie visible des dents, la phase vestibulaire.On peut améliorer l’esthétique en utilisant des plaquettes en porcelaine, transparentes, mais les fils, les arcs, les ligatures restent métalliques. " Il existe aussi des plaquettes qui sont collées du côté de la langue, " c’est l’orthodontie linguale.On ne voit plus les plaquettes, mais c’est plus inconfortable pour la langue, la phonation et la mastication. Ce sont des dispositifs plus difficiles à régler par le praticien, qui doit avoir une formation particulière, mais ils sont très efficaces. "

Enfin, le dispositif à la mode, ce sont les aligneurs. " Ce sont des séries de gouttières fabriquées par imprimante 3D, sans prendre d’empreintes à la pâte.C’est une empreinte optique, réalisée par un scanner qui modélise la bouche, puis grâce à l’informatique, on peut simuler le traitement et le séquencer. De la malposition à la position corrigée, on peut à voir, 15, 20 gouttières. Chaque gouttière déplace les dents de 0,25 mm, individuellement. Ce sont des traitements plus rapides: six mois de moins que les plaquettes, et une qualité supérieure ." Mais ce sont aussi ces nouveaux traitements, plus onéreux, qui inquiètent le secteur des assurances complémentaires.

Il y a trois spécialités

Le dentiste généraliste peut pratiquer toutes les disciplines de la dentisterie, dont l’orthodontie.L’orthodontiste qualifié, comme le parodontologue (spécialiste de la gencive, tissu osseux et ligament parodontal), se spécialise après son cursus en dentisterie puis renonce à exercer de la dentisterie traditionnelle.

Exemption de TVA

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les prestations de santé sont exonérées de TVA, sauf si elles n’ont pas un caractère thérapeutique. Mais c’est au prestataire d’estimer la portée thérapeutique du traitement.

Enfants: un traitement orthodontique en deux phases

Chez les enfants, le traitement de 1reintention démarre avant 9 ans , à l’âge où les incisives sont déjà sorties. Cela permet de faire de la place pour l’arrivée des canines et prémolaires, qui seront là vers 10 ans, mais aussi gérer les problèmes de succions, troubles fonctionnels, stimuler la croissance. La demande pour la 2phase, le traitement orthodontique régulier, doit être introduite avant les 15 ans de l’enfant pour que l’INAMI intervienne. 7% des traitements adultes sont aussi remboursés, selon Sandrine Noël (chez Dentalia ).