Ses conclusions sont "assez désastreuses", souligne le directeur de l’OMS pour la promotion de la santé, Rüdiger Krech, accusant l’industrie d’être "l’un des plus grands pollueurs que nous connaissons".

La branche est responsable de la perte de 600 millions d’arbres chaque année (5% de la déforestation mondiale) alors que la culture et la production de tabac utilisent 200000 hectares de terres et 22 milliards de tonnes d’eau par an, tout en émettant environ 84 millions de tonnes de CO2, selon le rapport. Chacun des 4500 milliards de mégots de cigarettes qui finissent chaque année dans la nature peut polluer jusqu’à 100 litres d’eau.

Une part importante des émissions globales de gaz à effet de serre provient en outre de la transformation et du transport du tabac – l’équivalent d’un cinquième de l’empreinte carbone du transport aérien.

L’OMS alerte également sur les produits dérivés du tabac – cigarettes, tabac sans fumée et e-cigarettes – qui contribuent à l’accumulation de la pollution plastique dans le monde.

L’agence onusienne appelle les gouvernements à supprimer les 500 milliards de dollars de subventions accordées chaque année aux industriels du tabac, et à cesser de faire payer le nettoyage des déchets par les contribuables.