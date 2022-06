Jacco Schot, mytiliculteur de quatrième génération se réjouit des premiers rendements de son élevage: "La première récolte s’annonce bien; des moules bien développées, avec environ 30 pour cent de chair, c’est génial pour cette période de l’année"

Les moules de culture suspendues sont cultivées sur des cordes et donc plus proches de la surface de l’eau. Elles se différencient ainsi des moules de bouchot qui sont élevées sur fonds marins. Les moules de cordes sont récoltées en premier lieu car elles reçoivent plus de soleil. "La moule se nourrit d’algues et de plancton et ceux-ci se développent plus rapidement dans l’eau chaude et à la lumière du soleil", explique Julien Barbé, éleveur de moule. L’approvisionnement en nourriture près de la surface de l’eau est donc beaucoup plus important que sur le fond."

Les moules suspendues ne représentent que 5% des moules cultivées aux Pays-Bas et la Zélande est leur seul lieu de production sur le territoire néerlandais. La saison de récolte dure 4 à 5 semaines jusqu’à l’arrivée des moules de fond. "Les moules de fond ont maintenant une bonne croissance, (...) elles n’ont pas encore atteint le niveau des moules de cordes mais c’est en train d’arriver", s’enthousiasme Julien Barbé.