Les centres PMS ne veulent pas «choisir quels jeunes nous allons laisser sur le carreau»

Munis d’un gros sac à dos " symbolisant la souffrance des jeunes et la surcharge des centres PMS ", ces acteurs de première ligne en matière de santé mentale chez les jeunes exprimeront à cette occasion leurs inquiétudes et formuleront deux principales revendications.

Refinancement

La première de celles-ci concerne le refinancement des centres PMS: délicat dans le contexte budgétaire actuel…

" Mais l’enveloppe pour les centres PMS n’a pas évolué depuis le décret cadre de 1960 ", justifie Nicolas Lejeune, directeur d’un centre PMS en région liégeoise. Membre du groupe Faut l’dire , qui regroupe plusieurs directions de centres PMS tous réseaux confondus, il est à l’initiative de la journée de mobilisation organisée ce jeudi.

" La société a changé , poursuit-il. Les missions que nous réalisons ont augmenté et la profondeur des difficultés rencontrées par les jeunes s’est aggravée. "

Et ce n’est pas la réforme annoncée du secteur qui rassure le directeur: " Celle-ci vise à réorganiser les missions plutôt qu’à augmenter les moyens ".

Or, s’il considère " important que ces missions puissent évoluer ", Nicolas Lejeune craint la dimension structurelle de la réforme: " On sait qu’on va vers une fusion des centres. Cela risque d’entraîner énormément de changements et de déséquilibres pour, au final, peu d’effets ".

" On sait que changer tout ça ne se fera pas en quelques jours ", admet de toute façon Nicolas Lejeune. C’est pourquoi les centres PMSapporteront dans leur gros sac à dos une seconde revendication: la prolongation, voire la pérennisation des renforts obtenus durant la crise sanitaire.

Saturation

En mars de l’année dernière, la FWB avait en effet débloqué un budget d’urgence de 19 millions d’euros afin de combattre les effets de la crise sur la santé mentale des élèves. Après plusieurs négociations, 9 de ces 19 millions avaient finalement pris la direction des centres PMS." Cela s’était traduit par un renfort d’un mi-temps minimum par centre (NDLR: il y a environ 190 centres PMS sur l’ensemble de la FWB). Mais certains, en fonction du nombre d’élèves de deuxième et troisième degrés du secondaire suivis, avaient pu en recevoir davantage, jusqu’à 2 ou 3 équivalents temps plein ", évalue encore le directeur.

D’abord prévus jusque fin décembre 2021, ces renforts avaient pu être prolongés pour une durée de 6 mois supplémentaires, grâce au plan de relance. Mais le 30 juin, ces renforts ne seront vraisemblablement pas renouvelés (lire ci-dessous).

" Pourtant, nous souhaitons que ces renforts soient prolongés pour une année complète, au minimum , revendique Nicolas Lejeune. Maintenir ces aides pour 3 ou 6 mois ne serait pas suffisant. Les centres PMS, qui étaient déjà arrivés à saturation avant la crise, se sont rapidement retrouvés débordés malgré ces aides reçues.La société a changé. On ne saurait plus revenir en arrière. "

Dans un communiqué, les centres PMS insistent pour que le gouvernement décide cette prolongation: " L’inverse nous forcerait à devoir choisir quels jeunes nous allons recevoir et quels jeunes nous allons “laisser sur le carreau”, ce que nous nous refusons à envisager! "

Car, contrairement aux renforts dont bénéficient les centres PMS, la souffrance des jeunes, elle, ne s’arrêtera pas le 30 juin.