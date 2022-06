Les appareils dentaires pour adultes sont en plein boom. Un problème pour les assurances

Même son de cloche chez Solidaris: il y a non seulement une hausse des traitements orthodontiques (de 3964 en 2016 à 9315 en 2021) mais aussi une augmentation du nombre d’adultes traités (de 9% en 2016 à 13,35% en 2019).

Pour l’esthétique?

Les mutualités chrétiennes, qui ont l’assurance Dento + expliquent que les causes de traitements chez les adultes sont variées: un t raitement qui aurait dû faire à l’adolescence mais n’a pas été fait pour une raison financière, ou par manque d’intérêt; une récidive nécessitant un nouvel appareillage; aligner ou déplacer des dents pour placer des couronnes, bridges ou implants; des problèmes d’articulation et des douleurs musculaires; la dysharmonie entre les deux mâchoires, qui nécessite un traitement d’orthodontie et une chirurgie maxillaire…

Mais ni Solidaris ni les Mutualités libres ne disposent de données sur les motivations du traitement.

Plus de femmes?

Chez Solidaris (Optio Dentis), on répond " plus de femmes ", en tempérant " mais il y a plus d’assurées ".Les mutualités libres répondent: " La tendance est en effet largement plus présente chez les femmes, qui représentent 70-75% des traitements des plus de 21.

Il est à noter toutefois que, dans la population de plus de 18 ans, 60% des remboursements Dentalia, concernent des femmes ."

Quel âge?

Selon les mutualités libres, ce sont surtout les 30-44 ans qui procèdent à un traitement orthodontique.Solidaris établit la cible à 29-39 ans.

Quel montant pour le traitement?

Dentalia ne disposait pas de chiffres sur les montants des traitements. Optio Dentis répond que 95% des devis coûtent en moyenne 2974€. " Le montant maximal introduit chez nous pour un devis est de 9373€. "

Chez Dentalia, le nombre d’appareils orthodontiques chez les adultes a quasiment été multiplié par trois en six ans.

Inquiétude pour l’avenir

Cette inflation des dépenses orthodontiques pousse Dentalia à se poser des questions sur l’évolution de son assurance. On constate parfois des affiliations d’adulte qui ne durent que le temps du stage d’attente puis du traitement orthodontique, avec une résiliation dès qu’il est terminé, pour réduire les coûts. " Ce n’est pas l’esprit de notre assurance, explique Sandrine Noël. Le but de nos assurances est de prémunir les personnes contre des aléas importants ."

S’ajoute à cela l’augmentation des tarifs d’orthodontie, notamment à cause des nouveaux traitements de type Invisalign® – des gouttières invisibles (voir ci-contre). D’autant plus qu’un autre acteur du secteur, la DKV a sorti une nouvelle gamme d’assurance dentaire, dans laquelle l’orthodontie adulte est exclue. " Actuellement, nous n’avons pas de plafond, pas de validation du plan de traitement. Nous restons vigilants et réfléchissons à l’évolution à donner à notre assurance.Car si on voit une explosion des soins à caractère esthétique, cela va contribuer à l’augmentation des primes.Et cela deviendra trop cher pour ceux qui veulent couvrir les aléas de santé ."