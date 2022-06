Incroyable: près de 4.000 tonnes de déchets ramassés en 2021 sur les autoroutes wallonnes, ainsi que sur les aires de repos (analyse)

Si l’an dernier, 2.658 tonnes d’ordures ont ainsi été récupérées dans et autour des poubelles, 816 tonnes de déchets ont par ailleurs été ramassés le long des autoroutes.Les résultats se confirment d’année en année: ils sont encore trop nombreux à jeter leurs déchets (dont leurs mégots) par-dessus bord, même si la tendance est à la baisse l’an dernier. Si personne n’ignore que ces détritus impactent négativement l’environnement, on sait peut-être moins que leur ramassage représente un coût annuel moyen de 4 millions d’euros.À cela s’ajoutent deux millions d’euros destinés au ramassage des immondices collectés dans et autour des poubelles des aires non concédées.

C’est trop pour la SOFICO, qui est en charge de la propreté sur les aires non concédées. Pour tenter de marquer les esprits, elle lance une campagne d’affichage sur les aires de son réseau et un spot sur les réseaux sociaux. Avec des mots, des chiffres et des visuels interpellant, le gestionnaire du réseau espère sensibiliser les automobilistes à la propreté publique.

Voici pourquoi les chiffres de ces dernières années sont stables

©SOFICO

"Les chiffres de ces dernières années sont en fait relativement stables", explique Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO. "La baisse constatée ces dernières années peut s’expliquer par deux facteurs: la crise du coronavirus, mais aussi un projet pilote de tri sélectif mis en place sur certaines aires de repos non concédées du district autoroutier de Liège via un dispositif permettant aux usagers de séparer les PMC (bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) des autres déchets qu’ils déposent dans les poubelles des aires." Ce projet est progressivement étendu à toutes les aires de Wallonie.

©SOFICO

"De très nombreux efforts sont consentis pour assurer la meilleure propreté possible sur les aires, comme sur le reste du réseau, mais il suffit évidemment d’une personne incivique pour ruiner les ramassages effectués peu avant."

Au niveau du type de détritus découverts sur les autoroutes wallonnes, les agents de propreté ramassent évidemment beaucoup de déchets en lien avec les pique-niques et notamment énormément de canettes, des sacs comprenant des déchets ménagers ou issus de travaux effectués dans les foyers (bricolage du dimanche quand les parcs à conteneurs sont fermés).

Voici les montants des amendes

Des caméras de surveillance sont placées sur certaines aires pour limiter les incivilités. Toute personne qui jetterait une canette, un mégot, ou tout autre déchet par la fenêtre de son véhicule s’expose à une sanction de 100 euros.L’apport de sacs-poubelle contenant des déchets autres que ceux générés lors du trajet (exemple: déchets ménagers) dans ou à côté des poubelles d’une aire autoroutière expose également son auteur à une sanction de minimum 300 euros.

C’est une question de sécurité puisque ces détritus peuvent également boucher les avaloirs et augmenter le risque d’aquaplanage.

"Il est essentiel de rappeler non seulement les bons gestes à adopter en matière de propreté, mais aussi les coûts générés pour le ramassage de tous ces déchets jetés par la fenêtre d’une voiture", souligne le ministre wallon Philippe Henry, en charge de la Mobilité et des Infrastructures."C’est aussi une question de sécurité puisque ces détritus peuvent également boucher les avaloirs et augmenter le risque d’aquaplanage. Nous préférerions consacrer l’entièreté des budgets à la rénovation et à l’entretien de nos routes et nous espérons que ces messages vont permettre de conscientiser davantage certains automobilistes, qui ne constituent, heureusement, qu’une minorité."