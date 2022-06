Fin des quotas pour les enfants et les jeunes atteints de paralysie cérébrale

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a décidé d’investir 850000 euros pour renforcer la prise en charge intensive de ces patients par des kinésithérapeutes spécialisés.

L’IMC est une affection neurologique qui engendre essentiellement des troubles de la posture et du mouvement, tels que des mouvements incontrôlés, des spasmes, des troubles de l’équilibre et de la coordination. Pour stimuler le développement moteur et limiter les conséquences négatives de la maladie, les personnes souffrant d’IMC ont besoin de séances de kiné intensives et de longue durée (60 minutes), trois à cinq fois par semaine.

Maximum 50, 100 ou 150 séances

Actuellement, le nombre de séances remboursées par année civile est plafonné à 50, 100 ou 150 en fonction de la gravité du diagnostic. Celui-ci est établi par l’un des centres de référence en infirmité motrice cérébrale de l’Inami qui réalise un bilan multidisciplinaire complet de la déficience motrice et des troubles associés avant d’élaborer un plan de traitement adapté.

L’assurance maladie prend en charge une bonne partie du montant des séances de kiné (47,50 €): le patient paie 3,88 € (1,38 € s’il bénéficie de l’intervention majorée).

Une fois le plafond atteint, le patient n’a plus droit qu’au remboursement de séances de 30 minutes, nettement insuffisantes pour le suivi de cette pathologie lourde.

Plus de limite pour les enfants et les jeunes

À partir du 1er juillet, le remboursement des séances de kiné sera élargi pour les jeunes patients comme pour les adultes.

Pour les plus de 21 ans, les quotas des séances de 60 minutes remboursées sont revus à la hausse: 100, 150 ou 200 séances par année civile. Et pour les 50 séances supplémentaires, ils ne devront débourser que 3,88 € (1,38 € pour les BIM).

Pour les enfants (à partir de 3 ans) et les jeunes (jusqu’à 21 ans), il n’y a plus de limite au nombre de séances de longue durée par année civile. " Autrement dit: une personne de 18 ans atteinte d’infirmité motrice cérébrale peut désormais compter sur une séance de kinésithérapie de longue durée de 60 minutes par jour", précise dans un communiqué le cabinet du ministre de la Santé.

Selon les estimations de ce dernier, 1000 enfants et jeunes atteints d’infirmité motrice cérébrale ont besoin actuellement de plus de séances de longue durée que le nombre maximum. Parmi les plus de 21 ans, 200 personnes ont structurellement besoin de plus de séances de longue durée que les 50, 100 ou 150 séances initiales par année civile.

Retour à la case départ

Le remboursement sans limite du nombre de séances pour les enfants et les jeunes n’est pas une nouveauté, mais plutôt un retour à la case départ. Il en allait ainsi jusqu’en février 2019. Maggie De Block, alors ministre de la Santé, décidait de limiter drastiquement le nombre de séances pour les jeunes afin de mieux financer celles des adultes. Décision qui avait suscité un tollé, donné lieu à plusieurs interpellations au Parlement et pétitions tant au nord qu’au sud du pays.

TEMOIGNAGE