Fiasco du Stade de France : Darmanin noie le poisson (rouge)

La faute aux faux billets

Devant les sénateurs, le ministre français n’a pas dévié de sa version des faits : les débordements seraient bien le fait selon lui de la circulation massive de faux billets, en particulier du côté des supporters de Liverpool. Preuve en est, a-t-il fait remarquer, que les heurts - dus à l’attroupement trop important de supporters aux portes du stade - ont eu cours du côté des tribunes dédiées aux supporters britanniques (20 000 places) et non du côté espagnol (20 000 places également). Pourtant, selon les chiffres de l’UEFA, le nombre total de faux billets n’excédait pas 2589, quand le ministre parle pour sa part, depuis quelques jours, de "quantités industrielles" . Gérald Darmanin avait même laissé entendre que ce chiffre était aux alentours de 30 000. Une donnée totalement invérifiable pour le moment, ce qui a poussé le ministre a rectifié le tir : "Nous n’avons jamais dit que c’était 35000 faux billets ; on a toujours dit que c’était 30 000 à 40000 personnes, soit non porteurs de billets, soit ayant des faux billets" .

Chiffres invérifiables

Pour s’approcher du chiffre qu’il a lui-même évoqué, Gérald Darmanin s’est fendu d’une démonstration pour le moins alambiquée : en fait, selon lui, les "vrais" faux billets dénombrés par l’UEFAn’excèdent pas, effectivement, le chiffre de 2589. Mais ce ne serait là qu’une infime partie des faux en circulation, le ministre citant pêle-mêle d’autres faux billets vendus à la sauvette, en France comme en Angleterre - une pratique pourtant pas nouvelle pour qui est allé au moins une fois au stade dans sa vie -, ainsi que de véritables billets simplement dupliqués "des centaines de fois" . Gérald Darmanin s’appuie sur les données du gestionnaire des portiques du stade, l’entreprise Orange, qui aurait enregistré l’enregistrement de deux mêmes billets valides plus de 700 fois chacun. Malins, ces fraudeurs : "comme de vrais faussaires!" , a tenté le ministre, promettant un accès aux données détenues par Orange et auxquelles son ministère aurait eu accès. Quant à la mauvaise gestion des flux, Gérald Darmanin a reconnu du bout des lèvres que les forces de l’ordre étaient sans doute en sous nombre et que le trafic en sortie du RER (alors qu’une grève sévissait dans les transports parisiens), aurait dû être mieux jugulé.

Enfin, le ministre a soigneusement protégé le préfet de police de Paris, Didier Lallemant, au centre de la polémique pour avoir, comme ce fut le cas lors des manifestations de gilets jaunes, ordonné l’usage massif de gaz lacrymogènes dont ont notamment été victimes des familles, enfants compris. Gérald Darmanin s’en est excusé, déplorant, en tant que fan de football, une "blessure nationale" .