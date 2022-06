Fiasco du Stade de France : à peine formé, le gouvernement français déjà sous pression

Flottement

"La période qui s’ouvre pour le gouvernement et pour Macron donne l’impression d’un flottement, où rien ne se dessine vraiment" , développe le politologue français Olivier Rouquan, qui souligne l’absence de dynamique en ce début de mandature. "Pour l’instant c’est très contrasté. Quelques cailloux sont semés, encore une fois les retraites ou le pouvoir d’achat, mais pour le reste ce sont des éléments assez négatifs. La nomination d’Elisabeth Borne n’a pas suscité d’enthousiasme, ensuite il y a eu le problème Damien Abad (NDLR : ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, qui aurait récemment tenté d’intervenir dans une enquête de police visant certains de ses proches). Et maintenant ce dysfonctionnement avec le préfet et le ministre de l’intérieur."

Si ce fiasco tombe (très) mal pour la majorité présidentielle, le risque qu’il déteigne fortement sur le résultat des élections législatives laisse dubitatif le chercheur, qui rappelle que, "sous la Vième république, les législative suivant de peu la présidentielle, ont toujours donné une majorité pour le Président."

Il n’empêche, alors que l’union de la gauche (Nupes) est effective pour ces élections prochaines, la majorité présidentielle semble être saisie par une nervosité palpable. Olivier Rouquan abonde : "Je crois qu’il y a une prise de conscience, sans toutefois parler de panique, du risque d’une majorité relative à l’Assemblée nationale à l’issue de ces législatives, ce qui obligerait le Président de la république à composer avec des alliés moins favorables qu’ils ne le sont actuellement et donnerait plus de marge de manoeuvre au premier ministre."

Justement, ce faux départ gouvernemental en vue des législatives pourrait directement impacter la candidature à cette même élection de la Première ministre, Élisabeth Borne, en lice pour devenir députée dans le Calvados (un poste dont on imagine qu’il reviendrait à son suppléant en cas de victoire, afin que cette dernière demeureà la tête du gouvernement). Mais si celle-ci perdait ? "La consigne, c’est que tout ministre non-élu ne restera pas" , rappelle Olivier Rouquan. Voilà qui est clair, mais que l’on se rassure : aucun ministre mis en examen n’était censé pouvoir rester au gouvernement, avait averti Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat. Aux dernières nouvelles, l’ancien avocat Éric Dupond-Morretti, mis en examen pour prise illégale d’intérêt, est toujours ministre de la justice…