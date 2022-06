Elizabeth II, une vie au service des Britanniques

Agée de 96 ans et souffrant de difficultés pour se déplacer, la reine a limité ses apparitions publiques et s’appuie désormais sur une canne. Elle passe progressivement le relais à son fils aîné Charles, 73 ans, même si elle continue de s’entretenir régulièrement avec des diplomates par vidéoconférence et n’a rien perdu de sa vivacité d’esprit, selon ses proches.