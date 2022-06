Deuxième dose de rappel anti-Covid: pourquoi la Wallonie n’a pas encore pris position

" Mais le budget 2022 prévoit bien 450millions pour le Covid ", note-t-il.

La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale rappelle que la décision relève de l’échelon fédéral ou interfédéral. Mais il y a plusieurs scénarios sur la table depuis plusieurs mois, dit-elle. Y compris une "non-revaccination".

Pas de recommandation «mais la probabilité existe»

Pourquoi ne pas décider maintenant? Parce qu’il faudra attendre de vérifier le profil du variant qui se manifestera peut-être dans quelques mois.Et sur cette base, décider si on utilise un des vaccins qu’on connaît ou s’il convient de les adapter.

"On a prévenu les opérateurs de santé, qui organiseront la vaccination, de l’existence des différents scénarios", ajoute la ministre socialiste.

Pour l’heure, le Conseil supérieur de la Santé ne recommande pas de deuxième dose de rappel, pas plus pour la population générale, que pour les publics plus fragiles ou pour le personnel des soins de santé.

Nous pensons que ce sera nécessaire de le faire. Peut-être à la fin de l’été.

"Mais nous pensons que ce sera nécessaire de le faire. Peut-être à la fin de l’été. La probabilité existe", explique encore Christie Morreale. "Nous avons donc prévu des coûts, soit liés à la vaccination, soit aux centres de testing (toujours d’actualité mais en service minimum pour le moment), soit aux systèmes d’appels et de surveillance des maladies infectieuses, eux aussi toujours actifs mais en format minimaliste."

Coller au plus près au variant

Le député de l’opposition n’est pas trop satisfait de la réponse donnée en séance plénière du Parlement wallon par la ministre compétente. "On est à trois mois de la période pour laquelle Europe a commandé des vaccins, les autres pays s’organisent. Ici, tout est possible et imaginable. Je pense que les acteurs de la santé en première ligne doivent avoir des réponses claires", considère François Desquesnes.

Christie Morreale insiste: si aucun scénario n’est encore arrêté, "c’est pour avoir la réponse qui collera le plus à la situation. On ne va pas injecter trop tôt un vaccin quand on sait que son efficacité s’étiole après deux mois. Tout dépendra du variant qui nous occupera et de l’intensité et de l’efficacité du vaccin. Celui d’aujourd’hui ou une version adaptée", conclut-elle.