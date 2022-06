Cyber : Les Chinois bien implantés au sein de l'armée belge

610 routeurs Huawei

La ministre a bien confirmé qu’entre 2016 et 2019, 610 routeurs Huawei avaient ét é livrés à l’armée belge."C’est ahurissant" , s’exclame Georges Dallemagne (Engagés. "Il y a eu une analyse de risque et on a malgré tout utilisé du matériel chinois.C’est le énième épisode d’amateurisme concernant les responsables de ce marché ."

La ministre est sur un fil et rappelle que " le chef du SGRS a publiquement réagi et confirmé que son service n’utilise pas ces routeurs." Donc pas de Huawei au sein des renseignements militaires mais la ministre est incapable de démentir qu’il pourrait s’agir d’un autre fournisseur également chinois. " J’ai demandé qu’on les remplace le plus rapidement possible.J’espère que, quand je demande quelque chose, on le fait.Mais je ne vais pas ouvrir toutes les armoires." Le matériel en question, dont 300 routeurs étaient toujours utilisés récemment, " sert à créer des hotspots temporaires via des connexions 4G ", détaille la ministre." J’ai donné l’instruction de remplacer ce matériel dans les meilleurs délais ."

Huawei partenaire du Cyber security challenge!

L’information n’est peut-être pas sans conséquence directe puisqu’en décembre, la Défense avait subi une cyberattaque.La porosité de nos boucliers cyber est certainement beaucoup plus aléatoire lorsque les ennemis chinois sont déjà dans la place.Et pour l’anecdote, Georges Dallemagne en remet une couche en évoquant le Cyber security challenge Belgium. Cette épreuve destinée aux étudiants mais aussi aux membres de différentes institutions avait organisé sa finale les 25 et 26 mars au sein de l’École royale militaire.Et parmi les principaux sponsors: on retrouvait Huawei! La naïveté accablante se retrouve à tous les étages… " Il y a même une équipe du SGRS qui y participait, " assure le député.

Comment encore s’étonner que l’armée achète du matériel informatique chinois lorsqu’on constate que ce type de compétitions - auquel le Centre for cybersecurity Belgium était associé – décide de s’afficher avec une marque dont l’espionnage semble faire partie de son business model…