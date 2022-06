A la fin du mois, le Premier ministre Alexander De Croo se rendra au sommet de l’OTAN à Madrid. Il veut y annoncer que la Belgique portera ses dépenses en matière de Défense à 2% de son PIB d’ici 2035 dans la foulée d’autres États européens qui, devant la guerre en Ukraine, ont accru leur budget dans ce domaine.

Le chef du gouvernement fédéral a mis en avant plusieurs conditions pour réaliser cette hausse de moyens: une meilleure coordination européenne, des retours économiques et pour la société.

Selon La Libre, Alexander De Croo a détaillé sa proposition dans une note. Il y propose la création d’un Conseil industriel de Défense pour renforcer une implantation industrielle et technologique en Belgique, un investissement dans différentes technologies (textiles intelligents, robotique, aéronefs autonomes, etc.), l’intégration des budgets de cybersécurité dans celui de la Défense ou encore le développement de formations, pour divers publics.

La hausse du budget Défense ne suscite toutefois pas l’enthousiasme de toutes les composantes de la Vivaldi. Les Verts ont déjà exprimé à plusieurs reprises leur opposition, en faisant remarquer qu’un accord était déjà intervenu pour porter le budget Défense d’1,1% à 1,54% du PIB d’ici 2030.

Le point devra être tranché d’ici le 28 juin, quand commencera le sommet de Madrid. "Si la Belgique veut se montrer solidaire et rester crédible, Alexander De Croo doit dire au Sommet de l’OTAN en juin que nous investirons aussi chaque année 2% de notre PIB dans l’armée", a déclaré le week-end passé le Chef de la Défense (CHOD), Michel Hofman. Et dimanche Alexander De Croo rappelait sa proposition à VTM. "De plus en plus de partis sont d’accord avec l’augmentation à 2%. Qui veut avoir les avantages de l’OTAN doit aussi contribuer", a-t-il fait remarquer.