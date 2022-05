Il suffit de suivre un peu l’actualité pour savoir à quel point la plus grande ville de Chine subit de plein fouet le Covid, même si le relâchement se produit actuellement, après deux mois de mise totale sous cloche.

Ce mercredi 1er juin, il y aura en effet une levée complète des restrictions puisqu’il n’y avait plus que 29 cas de Covid dans la ville contre plus de 27000 cas quotidiens à la mi-avril!

Cependant, l’organisation de WorldSkills s’est rendue à l’évidence: en pareilles conditions, il est aujourd’hui impossible d’organiser dans les meilleures conditions qui soient le 46econcours mondial.

«Les fermetures actuelles à Shanghai et les restrictions en cours en matière de prévention et de contrôle de la pandémie en Chine rendent l’organisation de l’événement impossible en 2022.»

Il a donc été décidé ce mardi d’annuler le rendez-vous de l’excellence mondiale.

Un choix posé par WorldSkills International, en accord avec les membres de WorldSkills, le Bureau exécutif de WorldSkills Shanghai 2022 et WorldSkills China (MOHRSS).

"En ce qui concerne l’avenir, nous ne doutons pas que lorsque la Chine accueillera une compétition WorldSkills, ce sera extraordinaire, a déclaré Chris Humphries, président et président du conseil d’administration. Aux côtés des membres et partenaires de WorldSkills, nous travaillons activement à développer des arrangements compétitifs alternatifs pour célébrer vos compétences en 2022. Attendez-vous à des annonces d’ici la fin juin 2022."

C’est donc aujourd’hui l’inconnue pour les 13 Belges qui ont été sélectionnés par WorldSkills Belgium afin de prendre part à la prochaine compétition mondiale.

Le lieu de la compétition en 2023 venait aussi d’être annulé

On précisera que cette annulation succède à celle du concours EuroSkills 2023 qui devait se tenir à Saint-Pétersbourg. Une autre destination de compétition est actuellement étudiée. Lui est annulé par sanction pour cause de guerre entre la Russie et l’Ukraine, comme nous l’écrivions en mars dernier.

La seule vue à long terme qui est pour l’heure toujours validée est celle de WorldSkills à Lyon, en France, en 2024, Ensuite, WorldSkills envisage d’amener le Concours WorldSkills à Shanghai, en 2026, sous réserve de la décision prise par les membres lors de son assemblée générale..