Variole du singe: la Wallonie a-t-elle retenu les leçons du passé?

C’est aussi la position de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), interrogée ce mardi 31mai en commission du Parlement wallon par chacun des groupes, majorité comme opposition.

La cellule

Il était question de 9 cas diagnostiqués en Belgique. " Il y en a 6 ", corrige Christie Morreale. Dont un seul en Wallonie.

Au fédéral, les experts du Risk Assessment Group (RAG) et du Risk Management group (RMG) se sont déjà réunis à plusieurs reprises ces dernières semaines, rapporte la ministre wallonne.C’est le service fédéral de Santé publique Sciensano qui reste le référent pour les recommandations.

" En cas d’épidémie, l a vérité d’aujourd’hui n’étant pas celle de demain, les informations sont actualisées très régulièrement ", dit-elle.

En Wallonie, c’est la cellule de suivi des maladies infectieuses, au sein de l’Aviq, qui s’active sur le dossier "variole du singe"." Comme sur les 42 autres maladies à déclaration obligatoire ", glisse Christie Morreale. On suit la variole de près sans négliger le reste.

«Je crois qu’on les a retenues...»

Un traitement a été autorisé en janvier 2022 par l’Agence européenne du médicament, souligne la ministre.Et, comme on sait, l’Europe va acheter 50000vaccins, dont 30000livrés presque immédiatement. La Belgique recevra sa part: 1250doses. À raison de deux doses par personne, il y aura de quoi vacciner 625citoyens, si besoin.

Vacciner quel public?Actuellement, il est question des personnes " qui ont présenté un risque accru de maladies graves et qui ont été exposées à un contact proche, et les prestataires de soins " qui peuvent être confrontés à cette pathologie. " Le risque pour les travailleurs de la santé a été documenté dans le passé ", note la ministre Morreale. Il est faible si la personne porte un masque et des gants. Il est plus élevé dans le cas contraire.Les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes âgées ou immunodéprimées qui comptent des cas parmi leurs contacts proche sont aussi plus exposés.

Il faudra s’armer correctement et le plus tôt possible

Une certaine prédominance de cas semble exister chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (homos ou "bi"). Il va falloir veiller à éviter toute stigmatisation, insistent les députés. On y travaille, répond en substance la ministre.

Bref, a priori ça bosse sans s’alarmer plus qu’il ne faut pour l’instant. Après deux ans de crise sanitaire, le système paraît plus ou moins rodé. « Il faudra retenir les leçons du passé, s’armer correctement et le plus tôt possible « , insiste néanmoins Mathilde Vandorpe (Les Engagés). « Je crois qu’on les a retenues, les leçons du passé. Et qu’on est prêt « , présume, confiante, la MR Véronique Durenne.