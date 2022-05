Titres-services: le casse-tête des frais supplémentaires

Les organisations syndicales ont récemment rencontré la direction de l’entreprise afin de discuter des modalités de l’augmentation de ces frais de déplacement, qui sont d’ores et déjà facturés aux clients. Mais à l’arrivée, aucune solution satisfaisante n’a été dégagée, estiment les syndicats.

Pas tous concernés

La société, qui emploie 1200 travailleurs, percevrait environ 130000 euros par an grâce à ce montant forfaitaire.Les syndicats ont fait le calcul: selon le nombre de travailleurs que compte l’entreprise, cela équivaut en moyenne à 10,83 euros par mois par personne. "Concrètement, les montants proposés par Home Clean, c’était cacahuète.Cela ne comble pas l’écart entre les frais de carburant des aides ménagères et les frais remboursés par l’employeur.Revenir avec une telle proposition vers les travailleurs, cela n’aurait pas été décent en tant qu’organisation syndicale" , explique Pascal Vivone, secrétaire permanent FGTB.

L’autre souci, c’est que tous les travailleurs n’étaient pas concernés par cette augmentation. "La proposition ne touchait en fait que les travailleuses qui ont au moins deux clients sur la même journée" , avance Françoise Renard, secrétaire régionale CSC.Or, l’explosion du prix des carburants concerne tout le monde, jugent les syndicats, qui ont finalement mis un terme à cette négociation. "Nous étions confrontés à une enveloppe fermée sans concertation possible..." , ajoute Pascal Vivone. Les organisations ont donc laissé à la direction l’affectation de la rétribution des deux euros supplémentaires.

«On doit tenir la route financièrement»

Du côté de la direction, on ne comprend pas l’attitude des syndicats. "Cela fait des mois que les syndicats font des actions en scandant que les déplacements entre deux clients sont sous-payés.De 0,13 cents par kilomètre, nous acceptons de revoir le montant à 0,35 cents, et ça ne va toujours pas! , déplore Nathalie Garcia, directrice générale de la société Home Clean Services. Par ailleurs, suite à ce refus, j’ai aussi fait trois autres propositions." Sur base de cette même enveloppe, il s’agissait alors de tenir compte des trajets entre le domicile et le lieu de travail. "Tout a été refusé par les syndicats, qui nous ont alors laissé la main.J’ai donc fait une enquête auprès de mes travailleurs pour savoir quelle était l’option qui rencontrait le plus de succès." La directrice devrait communiquer la formule choisie cette semaine.Les clients en seront également informés.

Aux clients qui préfèreraient donner directement ces deux euros à leur aide ménagère attitrée, Nathalie Garcia rappelle que ce ne sera pas possible. "Parce que nous avons des cas particuliers, et parce que je pense que certains clients finiraient par oublier de donner cette somme à leur aide ménagère.L’idée est vraiment d’avoir un pot commun par rapport aux kilomètres parcourus." Les clients recevront une note de frais par mail ou par courrier, qui ne sera donc pas contournable.

"J’imagine que si certains clients veulent donner cette somme en main propre, c’est parce qu’ils craignent que l’entreprise ne reverse pas cet argent aux travailleurs. Mais je le dis et je le répète: cette somme sera intégralement reversée aux aides ménagères, avec un effet rétroactif à partir du 1er avril."

Quant à la possibilité de revoir l’enveloppe des frais de déplacement à la hausse, comme le demandent les syndicats, c’est un non catégorique.

"On ne peut pas donner plus que ce qu’on a! Dans les titres-services, les marges sont ridicules.Nous avons aussi eu un taux d’absence colossal avec le Covid, avec 15% de taux de maladie en février dernier par exemple.Les salaires garantis, c’est l’entreprise qui les paie. [...] Ma société doit tenir dans le temps, les mesures que l’on prend doivent tenir la route financièrement."